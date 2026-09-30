Fátima Zahra Mansouri se convierte en la primera mujer primera ministra de Marruecos

FOTO: El rey de Marruecos nombra por primera vez a una mujer al cargo de primera ministra

CASABLANCA, Marruecos (AP) — El rey Mohammed VI de Marruecos designó a la ministra de Urbanismo, Fátima Zahra Mansouri, como primera ministra del país el martes, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este cargo en el reino musulmán.

Mansouri, abogada de 50 años y hasta su nombramiento alcaldesa de Marrakech, recibió la responsabilidad de formar un nuevo gobierno, según un comunicado del Palacio Real. Este anuncio se realizó cuatro días después de la divulgación de los resultados de las elecciones parlamentarias, donde su partido, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fue el más votado.

Mansouri es la segunda mujer en desempeñarse como primera ministra en el mundo árabe, después de Najla Bouden en Túnez. Se prevé que construya una coalición en los próximos días para formar gobierno, dado que el sistema electoral marroquí complica que un solo partido logre una mayoría absoluta.

El nuevo gobierno de Mansouri se espera que lleve a cabo inversiones por miles de millones de dólares relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2030, mientras busca cumplir promesas de combatir la inflación, incrementar salarios y generar empleos.

La Constitución marroquí otorga al rey, máxima autoridad del país, la facultad de nombrar al primer ministro, pero debe seleccionarlo del partido que obtenga más escaños en las elecciones parlamentarias, un cambio logrado tras las protestas de la Primavera Árabe en 2011. Anteriormente, el rey podía nombrar al primer ministro sin esa limitación.

Mansouri se unió al PAM tras su creación en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de la infancia y asesor cercano del rey. Licenciada en Derecho por la Universidad de Montpellier en Francia, se convirtió en una de las líderes del partido en 2024. Ha sido alcaldesa de Marrakech en dos ocasiones y diputada.

Hija del "pachá de Marrakech", Abderrahmane El Mansouri, un alto funcionario y exembajador de Marruecos en los Emiratos Árabes Unidos, Mansouri ha enfrentado acusaciones de conflicto de intereses tras la revelación de que utilizó su cargo para beneficio personal en transacciones de tierras en Marrakech. Ella ha negado las acusaciones, considerándolas difamatorias y ha tomado acciones legales.

Un millón de los 15,8 millones de votantes registrados eligieron al PAM en las elecciones recientes, marcando su primera victoria desde su fundación. Esta elección fue la primera desde la crisis migratoria en Ceuta en julio y las protestas mortales lideradas por jóvenes el año pasado.

Con la nominación de Mansouri, la atención se centra en la coalición que formará el nuevo gobierno. El PAM ha expresado su disposición a colaborar con todos los partidos, aunque algunos, como el partido islamista moderado Justicia y Desarrollo y la Federación de la Izquierda Democrática, de tendencia izquierdista, han anunciado que permanecerán en la oposición.