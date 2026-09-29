FOTO: Córdoba: la defensa de Oscar González pide su absolución en el caso del accidente de Altas Cumbres

Córdoba, 29 de septiembre (NA) -- La defensa de Oscar González ha solicitado la absolución del exlegislador por el accidente ocurrido en Altas Cumbres en 2022, cuestionando la labor de la fiscalía de Villa Dolores en la investigación del siniestro que resultó en la muerte de una mujer y dejó a dos niñas menores heridas.

Durante una extensa exposición de aproximadamente cuatro horas, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini se centró en la reconstrucción del accidente y en la presentación de algunas pericias. Las dos sobrevivientes, Marina Szulewicz y Alexa Miranda, también ofrecieron sus testimonios, mientras que González optó por no declarar.

Tras los alegatos, el juez Santiago Camogli anunció que el 20 de octubre se dará a conocer el veredicto sobre este caso, que ha generado un gran impacto en la sociedad cordobesa, dado que González es un conocido dirigente peronista y ocupaba el tercer lugar en la línea de sucesión del gobierno provincial.

Según el abogado defensor, el Renault Sandero en el que viajaban las tres mujeres intentó realizar un sobrepaso poco antes del choque frontal contra la camioneta BMW que conducía González, sin lograr reincorporarse a su carril. Sin embargo, varios testigos sostienen que el ex legislador realizó una maniobra prohibida.

El trágico accidente tuvo lugar el 29 de octubre de 2022, y resultó en la muerte de Alejandra Bengoa, quien conducía el Renault, mientras que su hija y una amiga sufrieron heridas graves.

El pedido de absolución contrasta con las solicitudes de las demás partes involucradas en el juicio. La fiscal Analía Gallaratto ha mantenido la acusación contra González por 'homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas', pidiendo una pena de tres años y diez meses de prisión efectiva, además de diez años de inhabilitación para conducir. Por su parte, las querellas han solicitado una pena de diez años de prisión y han argumentado que el caso debería considerarse como 'homicidio con dolo eventual'.

QUÉ DIJO LA HERMANA DE LA VÍCTIMA

Laura Bengoa, hermana de la fallecida, expresó que la familia espera que se imponga la sanción más severa posible dentro del marco del homicidio culposo: "Sabemos que es 99 por ciento posible que lo condenen por eso. Lo que esperamos es que por lo menos sea con la mayor sanción, que prevé hasta seis años de prisión y cumplimiento efectivo".

Además, en declaraciones a RST Media, comentó que "hay todo un ambiente muy enrarecido y tenso. González fue una persona con muchísimo poder y creo que lo sigue siendo en las sombras. Tiene vinculaciones con el gobierno y todo eso pesa. A cualquiera le pesa, incluso al juez por más justo que quiera ser".