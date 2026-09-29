Consejos para saber cuándo dejar de cortar el césped en otoño

Con la llegada del otoño, las mañanas frías y las noches frescas invitan a muchos a reducir las tareas de jardinería. Sin embargo, aún no es momento de guardar la cortadora de césped. Según Dan DiClerico, director del Laboratorio de Mejora del Hogar y Jardinería del Good Housekeeping Institute, "los propietarios tienden a dejar de cortar el césped demasiado pronto, a menudo después de la primera helada, creyendo que el frío marca el fin de la temporada de crecimiento". Sin embargo, esto no siempre es así.

Para mantener el césped en óptimas condiciones, es fundamental conocer el tipo de gramínea que se tiene. Existen gramíneas de estación cálida, que prosperan en climas del sur con veranos calurosos y secos o húmedos y inviernos suaves. Estas gramíneas crecen bien en calor, pero entran en letargo durante los meses fríos. Por otro lado, las gramíneas de estación fría se desarrollan en climas del norte, donde los veranos son templados y los inviernos fríos; estas crecen vigorosamente en el clima fresco de la primavera y el otoño.

En algunas regiones, como la zona de transición, se puede tener una mezcla de gramíneas de estación cálida y fría. Para quienes no están seguros de qué tipo de césped tienen, se recomienda consultar con el servicio de extensión cooperativa de la universidad local.

La frecuencia con la que se debe cortar el césped depende de la ubicación y el tipo de gramínea. Clint Waltz, doctor en investigación de césped de la Universidad de Georgia, explica que "las gramíneas responden a señales ambientales como el número reducido de horas de luz y las temperaturas más frescas". Por ejemplo, la tasa de crecimiento de gramíneas de estación cálida, como Zoysiagrass, Bermudagrass, centipede y St. Augustine, disminuye en otoño, por lo que es probable que no sea necesario cortar con la misma frecuencia que en verano.

En cambio, las gramíneas de estación fría pueden experimentar un aumento en su tasa de crecimiento durante el otoño, si las condiciones son adecuadas. Peter Landschoot, profesor emérito de ciencia del césped en la Universidad Estatal de Pensilvania, indica que "no hay que apresurarse a guardar la cortadora en octubre". Dependiendo de la región del norte, gramíneas como Kentucky blue, fine fescue, tall fescue y perennial rye pueden requerir cortes hasta finales del otoño.

En cuanto a la frecuencia de corte en otoño, es habitual que se deba ajustar. Con gramíneas de estación cálida, es posible que se corte cada 5 a 10 días en julio y agosto, pero en otoño, será suficiente cada 10 a 14 días. Según Waltz, "solo se debe recortar las puntas para mantener una apariencia limpia". Por otro lado, las gramíneas de estación fría pueden necesitar cortes más de una vez por semana al inicio del otoño, aunque el crecimiento disminuye a medida que avanza la temporada. Landschoot aconseja que "si las hojas comienzan a caerse, se debe cortar".

Antes de dejar de cortar el césped, es importante quitar las hojas caídas. Una forma eficiente de hacerlo es cortarlas para hacer mulch, reciclando así la materia orgánica. Si no se desea hacer mulch, es fundamental retirar las hojas enteras para permitir que el césped siga fotosintetizando. Las hojas retienen humedad, y si el césped puede secarse, es menos susceptible a enfermedades.

No se debe elegir una fecha arbitraria para el último corte. Landschoot recomienda: "No sigas el calendario. Observa el clima y el césped". Es una decisión que debe tomarse con criterio. No se quiere dejar las gramíneas de estación fría demasiado altas, ya que esto puede generar moho de nieve, que ocurre donde la nieve se acumula, debilitando el césped.

En resumen, se puede dejar de cortar el césped cuando ya no lo necesita. DiClerico señala que "se puede aplicar mucha ciencia del césped a esta decisión, pero una buena regla es: si todavía está creciendo, sigue cortando". De lo contrario, es momento de preparar la cortadora para el invierno y esperar la llegada de la primavera.