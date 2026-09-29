Explosión en Albardon Bio: “El incendio está contenido” y esperan las pericias

FOTO: Drones y cámaras térmicas fueron utilizados durante el operativo.

El director de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el incendio desatado tras la explosión en la empresa Albardon Bio, en Puerto General San Martín, se encuentra contenido, mientras el operativo ingresó en una nueva etapa y se aguarda el avance de las pericias.

“Lo importante es que ahora, en estos momentos, ya está circunscripto, está contenido”, señaló Escajadillo tras las tareas desarrolladas durante la tarde en el complejo industrial.

El funcionario explicó que durante el operativo se utilizaron drones para observar desde altura el sector afectado y establecer corredores seguros para el desplazamiento de los equipos de emergencia.

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Además, indicó que se trabajó con cámaras térmicas para identificar los puntos que presentaban mayor compromiso y concentrar allí las tareas.

“Se logró circunscribir hasta que se achicó tanto que ahora está controlado”, explicó. A partir de ese momento, agregó, “la emergencia pasó a un plano más tranquilo”, con tareas más metódicas y el mantenimiento de las medidas de seguridad.

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Qué encontraron los bomberos al llegar

Escajadillo describió también el escenario con el que se encontraron los equipos que ingresaron al establecimiento después de la explosión.

“Un derrame, un piletón de líquido inflamable, volátil, prendido fuego. Un tanque roto, averiado, con su líquido contenido en su batea correspondiente”, detalló.

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Ante esa situación, los equipos trabajaron con espuma para controlar las llamas y evitaron utilizar cantidades excesivas de agua, con el objetivo de impedir que el incendio se extendiera.

El funcionario sostuvo además que las personas alcanzadas por el episodio estaban trabajando con la indumentaria correspondiente. De todos modos, remarcó que serán las pericias las que deberán determinar las circunstancias precisas del siniestro y en qué condiciones se encontraba cada una de las víctimas.

FOTO: Las pericias deberán determinar qué originó la explosión.

La fuente de ignición, bajo investigación

Consultado sobre qué pudo haber provocado la explosión y si los trabajadores realizaban tareas con alguna máquina o soldadura, Escajadillo evitó adelantar hipótesis.

“Para que haya una combustión, tiene que haber elementos. El combustible está en la empresa. El aire está en el medio ambiente. La fuente de ignición la va a determinar la pericia”, afirmó. “Desde algún lado salió una fuente de ignición”, agregó.

La investigación deberá establecer ahora qué originó esa ignición y cómo se desencadenó la explosión en el establecimiento de Puerto General San Martín.