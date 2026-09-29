En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Explosión en Albardon Bio: “El incendio está contenido” y esperan las pericias

El director provincial de Protección Civil, Marcos Escajadillo, confirmó que la emergencia en Puerto General San Martín fue controlada. Drones y cámaras térmicas fueron utilizados durante el operativo y las pericias deberán determinar qué originó la explosión.

29/09/2026 | 18:39Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Drones y cámaras térmicas fueron utilizados durante el operativo.

FOTO: Drones y cámaras térmicas fueron utilizados durante el operativo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El director de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el incendio desatado tras la explosión en la empresa Albardon Bio, en Puerto General San Martín, se encuentra contenido, mientras el operativo ingresó en una nueva etapa y se aguarda el avance de las pericias.

“Lo importante es que ahora, en estos momentos, ya está circunscripto, está contenido”, señaló Escajadillo tras las tareas desarrolladas durante la tarde en el complejo industrial.

El funcionario explicó que durante el operativo se utilizaron drones para observar desde altura el sector afectado y establecer corredores seguros para el desplazamiento de los equipos de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, indicó que se trabajó con cámaras térmicas para identificar los puntos que presentaban mayor compromiso y concentrar allí las tareas.

“Se logró circunscribir hasta que se achicó tanto que ahora está controlado”, explicó. A partir de ese momento, agregó, “la emergencia pasó a un plano más tranquilo”, con tareas más metódicas y el mantenimiento de las medidas de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué encontraron los bomberos al llegar

Escajadillo describió también el escenario con el que se encontraron los equipos que ingresaron al establecimiento después de la explosión.

“Un derrame, un piletón de líquido inflamable, volátil, prendido fuego. Un tanque roto, averiado, con su líquido contenido en su batea correspondiente”, detalló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante esa situación, los equipos trabajaron con espuma para controlar las llamas y evitaron utilizar cantidades excesivas de agua, con el objetivo de impedir que el incendio se extendiera.

El funcionario sostuvo además que las personas alcanzadas por el episodio estaban trabajando con la indumentaria correspondiente. De todos modos, remarcó que serán las pericias las que deberán determinar las circunstancias precisas del siniestro y en qué condiciones se encontraba cada una de las víctimas.

FOTO: Las pericias deberán determinar qué originó la explosión.

La fuente de ignición, bajo investigación

Consultado sobre qué pudo haber provocado la explosión y si los trabajadores realizaban tareas con alguna máquina o soldadura, Escajadillo evitó adelantar hipótesis.

“Para que haya una combustión, tiene que haber elementos. El combustible está en la empresa. El aire está en el medio ambiente. La fuente de ignición la va a determinar la pericia”, afirmó. “Desde algún lado salió una fuente de ignición”, agregó.

La investigación deberá establecer ahora qué originó esa ignición y cómo se desencadenó la explosión en el establecimiento de Puerto General San Martín.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la empresa Albardon Bio? Se desató un incendio tras una explosión en la empresa ubicada en Puerto General San Martín.

¿Quién confirmó la situación del incendio? El director de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el incendio se encuentra contenido.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió recientemente, y las tareas de control se realizaron durante la tarde.

¿Dónde se produjo la explosión? La explosión se produjo en la empresa Albardon Bio, en Puerto General San Martín.

¿Cómo se manejó la situación del incendio? Se utilizaron drones y cámaras térmicas para controlar el incendio y establecer corredores seguros para los equipos de emergencia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf