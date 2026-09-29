Grave explosión en una empresa de Puerto San Martín dejó dos muertos y cuatro heridos

Una grave explosión se produjo este martes por la tarde en la empresa Albardon Bio, en Puerto General San Martín, mientras cinco personas se encontraban trabajando sobre un tanque de metanol. El saldo preliminar es de dos rabajadores fallecidos, cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.

Según información a la que accedió Cadena 3 Rosario, los operarios se encontraban sobre el tanque cuando, por causas que son materia de investigación, se produjo el estallido.

FOTO: Una explosión en un tanque con metanol provocó un incendio en la firma Albardón Bio.

Tres trabajadores pudieron ser rescatados y presentan heridas de gravedad. De acuerdo con los primeros datos, uno de ellos sufrió quemaduras en aproximadamente el 60% del cuerpo.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar al quinto operario, que permanecía desaparecido.

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Evacuación y amplio operativo de emergencia

Ante la magnitud del episodio y la presencia de metanol, se dispuso de manera preventiva la evacuación en un radio de 200 metros alrededor de la planta.

En el lugar trabajan varias dotaciones de Bomberos y servicios de emergencias, mientras que también fue movilizado un helicóptero sanitario para colaborar con el traslado de los heridos. Entre los centros médicos contemplados para recibir a los pacientes se encontraba el Hospital Británico de Rosario.

La Dirección General de Bomberos informó que las primeras dotaciones fueron convocadas alrededor de las 15.10. Al llegar al establecimiento, ubicado en la zona de avenida América y Vucetich, encontraron estructuras afectadas por la explosión e iniciaron las tareas de rescate, búsqueda y extinción.

Debido al material involucrado, los bomberos trabajaban con agentes especiales para combatir el fuego.

El operativo continuaba durante la tarde y el balance de víctimas permanecía sujeto a actualización, mientras avanzaban las tareas para encontrar al trabajador desaparecido y establecer qué provocó la explosión.