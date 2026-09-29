Grave explosión en una empresa de Puerto San Martín dejó dos muertos y cuatro heridos
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en Albardon Bio, cuando los operarios trabajaban sobre un tanque de metanol. Además hay cuatro heridos, dos de ellos de gravedad. Evacuaron un radio de 200 metros.
29/09/2026 | 18:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Desplegaron un amplio operativo de emergencia.
Una grave explosión se produjo este martes por la tarde en la empresa Albardon Bio, en Puerto General San Martín, mientras cinco personas se encontraban trabajando sobre un tanque de metanol. El saldo preliminar es de dos rabajadores fallecidos, cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.
Según información a la que accedió Cadena 3 Rosario, los operarios se encontraban sobre el tanque cuando, por causas que son materia de investigación, se produjo el estallido.
FOTO: Una explosión en un tanque con metanol provocó un incendio en la firma Albardón Bio.
Tres trabajadores pudieron ser rescatados y presentan heridas de gravedad. De acuerdo con los primeros datos, uno de ellos sufrió quemaduras en aproximadamente el 60% del cuerpo.
Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar al quinto operario, que permanecía desaparecido.
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Evacuación y amplio operativo de emergencia
Ante la magnitud del episodio y la presencia de metanol, se dispuso de manera preventiva la evacuación en un radio de 200 metros alrededor de la planta.
En el lugar trabajan varias dotaciones de Bomberos y servicios de emergencias, mientras que también fue movilizado un helicóptero sanitario para colaborar con el traslado de los heridos. Entre los centros médicos contemplados para recibir a los pacientes se encontraba el Hospital Británico de Rosario.
La Dirección General de Bomberos informó que las primeras dotaciones fueron convocadas alrededor de las 15.10. Al llegar al establecimiento, ubicado en la zona de avenida América y Vucetich, encontraron estructuras afectadas por la explosión e iniciaron las tareas de rescate, búsqueda y extinción.
Debido al material involucrado, los bomberos trabajaban con agentes especiales para combatir el fuego.
El operativo continuaba durante la tarde y el balance de víctimas permanecía sujeto a actualización, mientras avanzaban las tareas para encontrar al trabajador desaparecido y establecer qué provocó la explosión.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la planta de Albardon Bio? Una explosión grave se produjo mientras cinco trabajadores trabajaban sobre un tanque de metanol.
¿Quiénes están involucrados en el incidente? Los trabajadores de la empresa Albardon Bio están involucrados, con un saldo de un muerto, tres heridos graves y un desaparecido.
¿Cuándo sucedió la explosión? La explosión ocurrió este martes por la tarde.
¿Dónde se localiza la empresa afectada? La empresa Albardon Bio se encuentra en Puerto General San Martín.
¿Cómo se está manejando la situación? Se evacuó un radio de 200 metros y se movilizaron equipos de emergencia, incluyendo un helicóptero sanitario.
¿Por qué se produjo la evacuación en la zona? La evacuación se realizó debido a la magnitud del episodio y la presencia de metanol.