En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El sorteo número 31627 de la Quiniela vespertina se realizó el martes 29 de septiembre a las 18:00, destacando el número 9720 en la primera posición, conocido como "A primera (La Fiesta)".

29/09/2026 | 18:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 31627 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9720, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9720
2° 2927
3° 0518
4° 8812
5° 0884
6° 4104
7° 6098
8° 2889
9° 3927
10° 8813
11° 9565
12° 2166
13° 7291
14° 1236
15° 8164
16° 7202
17° 4680
18° 4269
19° 1333
20° 1775

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31627 de la Quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 9720, conocido como "A primera (La Fiesta)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en Cadena 3 Argentina.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf