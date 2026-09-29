Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

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El número de sorteo 31627 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9720, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9720

2° 2927

3° 0518

4° 8812

5° 0884

6° 4104

7° 6098

8° 2889

9° 3927

10° 8813

11° 9565

12° 2166

13° 7291

14° 1236

15° 8164

16° 7202

17° 4680

18° 4269

19° 1333

20° 1775