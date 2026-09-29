Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.
El sorteo número 31627 de la Quiniela vespertina se realizó el martes 29 de septiembre a las 18:00, destacando el número 9720 en la primera posición, conocido como "A primera (La Fiesta)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31627 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9720, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9720
2° 2927
3° 0518
4° 8812
5° 0884
6° 4104
7° 6098
8° 2889
9° 3927
10° 8813
11° 9565
12° 2166
13° 7291
14° 1236
15° 8164
16° 7202
17° 4680
18° 4269
19° 1333
20° 1775
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31627 de la Quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 9720, conocido como "A primera (La Fiesta)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en Cadena 3 Argentina.