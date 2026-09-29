Serenata a Cafayate 2027: ya tiene fecha una de las grandes fiestas de Salta

FOTO: La Serenata a Cafayate confirmó sus fechas para 2027.

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La Serenata a Cafayate se realizará el 25, 26 y 27 de febrero de 2027. La celebración salteña tendrá tres noches de música y tradiciones de los Valles Calchaquíes, aunque todavía no se anunció la grilla de artistas.

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, confirmó las fechas durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires, donde el municipio presentó sus atractivos y propuestas turísticas.

El festival forma parte del calendario cultural y turístico de Salta y reúne cada año a vecinos y visitantes en torno al folclore y la identidad de la región.

Por el momento, solo se informaron las fechas de realización. Los detalles de la programación artística y las actividades previstas se conocerán en los próximos meses.

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