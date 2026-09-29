Serenata a Cafayate 2027: ya tiene fecha una de las grandes fiestas de Salta
La tradicional celebración cafayateña se realizará el 25, 26 y 27 de febrero de 2027. La confirmación fue realizada por la intendenta Rita Guevara durante la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.
29/09/2026 | 10:11Redacción Cadena 3
FOTO: La Serenata a Cafayate confirmó sus fechas para 2027.
La Serenata a Cafayate se realizará el 25, 26 y 27 de febrero de 2027. La celebración salteña tendrá tres noches de música y tradiciones de los Valles Calchaquíes, aunque todavía no se anunció la grilla de artistas.
La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, confirmó las fechas durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires, donde el municipio presentó sus atractivos y propuestas turísticas.
El festival forma parte del calendario cultural y turístico de Salta y reúne cada año a vecinos y visitantes en torno al folclore y la identidad de la región.
Por el momento, solo se informaron las fechas de realización. Los detalles de la programación artística y las actividades previstas se conocerán en los próximos meses.
/Inicio Código Embebido/
100 Noches Festivaleras. Jesús María abrió el registro de alojamientos turísticos para el Festival 2027
El trámite es gratuito y obligatorio para quienes ofrezcan hospedaje temporario. Se realiza de manera presencial en la oficina de Turismo y el plazo vence el 30 de noviembre.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué? La Serenata a Cafayate es un festival de música y tradiciones.
¿Quién? La intendenta Rita Guevara confirmó las fechas del evento.
¿Cuándo? Se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero de 2027.
¿Dónde? En Cafayate, Salta, Argentina.
¿Cómo? La celebración incluirá música y tradiciones de los Valles Calchaquíes.
¿Por qué? Es parte del calendario cultural y turístico de Salta.