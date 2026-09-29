Juan Pablo Allan, dirigente político, sancionado por conducir ebrio en Pinamar

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- El dirigente Juan Pablo Allan, quien fue parte del PRO y actualmente se encuentra en la Libertad Avanza en La Plata, fue detenido durante un control de tránsito el pasado fin de semana en la rotonda principal de Pinamar. Durante el procedimiento, se le realizó un test de alcoholemia que resultó positivo.

Fuentes vinculadas al operativo confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Allan estaba al volante de un auto Toyota Yaris gris cuando fue detenido en un control de rutina. El test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

"En esa zona hay tolerancia cero, por lo cual se procedió al retiro de su licencia de conducir", afirmaron las fuentes consultadas por NA.

El vehículo no fue incautado, y según la información proporcionada, una persona cercana a Allan, identificada por sus iniciales como M.A., asumió la conducción del automóvil y retiró al dirigente del lugar.

Como consecuencia de la infracción, se le aplicó una sanción que incluye la suspensión de la licencia de conducir por 90 días.

Trayectoria política de Allan

Juan Pablo Allan ha estado vinculado al PRO, donde desarrolló gran parte de su carrera política en La Plata. En su cuenta de Instagram, se presenta como escribano público y menciona haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.

Además, destaca haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que desempeña desde 2025.

Este incidente se produjo durante un control de tránsito en Pinamar y resultó en la correspondiente sanción por conducir bajo los efectos del alcohol, en una jurisdicción donde se aplica un régimen de tolerancia cero.

Agencia NA