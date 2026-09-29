La primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años aseguró no tenerle miedo a la muerte

Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de una joven en 1995, dice estar preparada para enfrentar el miércoles su ejecución, pero "nerviosa" por la forma en que el estado piensa llevarla a cabo.

Antes de enterarse el lunes de que el gobernador Bill Lee no intervendría en su caso, Pike, de 50 años, escribió en una carta a NBC News: "Se me conceda o no el indulto, estoy en paz". “No tengo miedo a morir”, escribió Pike, quien lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte. “Solo me preocupa el proceso”.

Tennessee se dispone a ejecutar el miércoles a Pike, mediante inyección letal. Según los registros históricos, será la primera vez en más de 200 años que el estado ejecutará a una mujer, recordó NBC News.

La última mujer ejecutada en Tennessee fue Martin Eve, ahorcada en 1820 por complicidad en un asesinato.

A escala nacional, desde 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, cerca del 1 % del total. Las más recientes fueron Amber McLaughlin, en Misuri, en 2023, y Lisa Montgomery, por el gobierno federal, en 2021.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Equipo de ejecución compuesto exclusivamente por mujeres

Dada la rareza de la ejecución de una reclusa, los funcionarios penitenciarios de Tennessee afirman que harán todo lo posible por cumplir con ciertas peticiones de Pike. Esto incluye el uso de guardias femeninas cuando sea trasladada de su prisión para mujeres en Nashville a la cercana Institución de Máxima Seguridad de Riverbend. También podría asignarse un equipo de ejecución compuesto exclusivamente por mujeres.

Se prevé que al menos una excepción sea un médico que participó en una ejecución por inyección letal fallida a principios de este año, la cual tuvo que ser suspendida al no poderse encontrar una vena adecuada en el prisionero. El dr. Mark Walton Fowler declaró a NBC News que tiene la intención de participar en la ejecución de Pike.

El consejero espiritual de Pike, el reverendo Mikey Noechel, maestro budista, afirma que también se le permitirá el acceso a la cámara de ejecución. Planea bendecir el lugar, recitar mantras y meditar, centrándose en una oración budista de "bondad amorosa" junto a Pike.

Noechel, quien nunca antes había sido consejero espiritual de alguien en el corredor de la muerte, dijo que han pasado tiempo hablando abiertamente sobre la vida, la muerte y la gratitud. Pike, agregó, no se avergüenza de lo que hizo.

“Hizo algo terrible. Horrible. Lamento que haya sucedido y siento una profunda compasión por la familia de Colleen Slemmer”, dijo Noechel. “Pero Christa es la prueba de que la redención y el cambio son posibles”.

Él cree que lo único que Pike deseaba era ser amada y que alguien, especialmente aquellos en quienes confiaba, se fijara en ella.

Cómo fueron los hechos que desencadenaron la sentencia

En 1995, Pike tenía 18 años cuando, según la policía de Knoxville, ella y dos cómplices adolescentes trabajaron juntos para torturar, acuchillar y golpear mortalmente a Colleen Slemmer, de 19 años. La policía afirma que Pike y sus cómplices atrajeron a Slemmer, una compañera de clase en su programa de capacitación Job Corps, a una planta de vapor abandonada en la cercana Universidad de Tennessee y la atacaron.

El caso se convirtió en un escándalo cuando los investigadores afirmaron que estaba relacionado con lo oculto porque alguien había tallado un pentagrama en el pecho de Slemmer y Pike se jactó ante otra estudiante de haber guardado un fragmento del cráneo de la víctima como "recuerdo".

Pike no niega su participación en el asesinato. Sin embargo, los detalles sobre su infancia, marcada por años de abuso sexual y físico y negligencia, no fueron compartidos con el jurado que la condenó a muerte. Sus abogados creen que si tales pruebas de abuso se presentaran en un juicio actual, la pena de muerte no estaría garantizada.

Los letrados pidieron a la Corte Suprema que detenga la ejecución de Pike, alegando que padece trastorno de estrés postraumático derivado de los abusos sexuales que sufrió desde su infancia. Según argumentan, el hecho de ser inmovilizada y atada a una camilla probablemente le causará un sufrimiento mental severo y un terror psicológico agravado bajo el protocolo de inyección letal de Tennessee.

El estado no ha negado que Pike haya sufrido abusos. Sin embargo, en una respuesta presentada el lunes, la fiscalía general indicó que un juez ya concluyó el mes pasado que era "especulativo" determinar si Pike sufriría un mayor daño psicológico debido a la forma en que se lleva a cabo el protocolo de inyección letal.

La Corte Suprema es la última oportunidad que le queda a Pike para obtener un indulto después de que Lee dijera que confirmaba su sentencia de muerte "tras una consideración detenida".

Caminos diferentes

Los abogados de Pike muestran cómo su edad influyó en un desenlace muy distinto entre los implicados. Ella enfrenta la pena de muerte por asesinato en primer grado y conspiración por la muerte de Slemmer; en cambio, otra persona quedó exenta: su novio, que tenía 17 años entonces. Tadaryl Shipp recibió cadena perpetua por ser menor y todavía puede aspirar a la libertad condicional. Shipp declaró después de la condena que fue él quien grabó un pentagrama en el pecho de Slemmer.

La tercera cómplice, Shadolla Peterson, de 18 años en ese momento, actuó como vigía y obtuvo libertad condicional tras cooperar con la fiscalía.

Pike dijo a la policía que “ni siquiera pensó” cuando agredió a Slemmer y que lo motivaron los celos, al creer que la víctima le robaba la atención a Shipp. Sus defensores sostienen que, hoy, su edad habría pesado más en el resultado porque la ciencia sobre el desarrollo cerebral reconoce que el cerebro juvenil sigue madurando mucho después de la adolescencia.

Además, apuntan a que sus abogados de entonces podrían haber aceptado un acuerdo con la fiscalía —que ofrecía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de una declaración de culpabilidad— si la defensa hubiera actuado de otra manera.

Cuando el juez anunció la sentencia —la muerte en la silla eléctrica, único método de ejecución en Tennessee en ese momento— Pike rompió en llanto y suplicó: “¿Puedo abrazar a mi mamá, por favor?”

En prisión estuvo en aislamiento hasta 23 horas por día y le recetaron Prozac para su trastorno obsesivo-compulsivo. Al principio le costó exteriorizar remordimiento: “Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”, escribió en su petición de clemencia.

Trauma persistente

Hace tres años, los abogados de Pike le pidieron a Bethany Brand, una psicóloga especializada en traumas, que evaluara si sufría algún trastorno psicológico y considerara si alguno de ellos había contribuido al delito.

Se sentó con Pike en la prisión de Nashville y revisó informes policiales, exámenes médicos anteriores y otros archivos de su caso que detallaban abusos físicos y sexuales. Brand se enteró de que los padres de Pike no eran figuras estables en su vida. Los novios de su madre y otros hombres habían abusado de ella desde pequeña, según los archivos. Tenía un bajo rendimiento escolar y vivía con otros familiares en Virginia del Oeste y Carolina del Norte.

A los 17 años, un año antes de participar en el asesinato de Slemmer, Pike denunció a la policía de Carolina del Norte que, mientras caminaba hacia una tienda, un hombre la tiró al suelo y la violó. Nunca se arrestó a nadie.

En su informe final, Brand escribió que los adultos en la vida de Pike le fallaron. Los médicos solo le diagnosticaron un trastorno bipolar unos años después de que ya estuviera en prisión.

El nivel de trauma al que fue sometido Pike es casi imposible de comprender debido a su extrema gravedad, escribió la psicóloga.

Según declaró a NBC News, los medicamentos que recibe en prisión han ayudado enormemente a Pike y ahora siente empatía y un profundo arrepentimiento por lo que hizo. Sin embargo, añadió que el caso de Pike pone de manifiesto la necesidad de una mayor concienciación sobre la salud mental de las mujeres y la importancia de reconocer el trauma y las enfermedades mentales no tratadas.