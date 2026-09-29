Tragedia en Metán: un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba
El trabajador, de 58 años, falleció por una descarga eléctrica al encender un horno.
29/09/2026 | 15:48Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre de 58 años muere tras recibir una descarga eléctrica
-
Audio. Tragedia en Metán: un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba
Panorama Federal
La comisario María Estrada confirmó a Cadena 3 que un panadero murió en Metán, presuntamente a raíz de una descarga eléctrica.
En el barrio Güemes, un hombre de 58 años que trabaja en una panadería que funciona en su domicilio sufrió el accidente.
Aparentemente, en horas muy tempranas, al encender un horno eléctrico habría recibido una descarga que lo descompensó.
Un familiar lo encontró, pero lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica.
¿Quién confirmó la noticia? La comisario María Estrada.
¿Cuándo sucedió el accidente? En horas muy tempranas del día.
¿Dónde ocurrió el hecho? En el barrio Güemes, en Metán.
¿Cómo se produjo el accidente? Al encender un horno eléctrico.
¿Por qué es relevante? Por la trágica pérdida de una vida debido a un accidente eléctrico.