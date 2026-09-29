Tragedia en Metán: un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

FOTO: Un hombre de 58 años muere tras recibir una descarga eléctrica

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La comisario María Estrada confirmó a Cadena 3 que un panadero murió en Metán, presuntamente a raíz de una descarga eléctrica.

En el barrio Güemes, un hombre de 58 años que trabaja en una panadería que funciona en su domicilio sufrió el accidente.

Aparentemente, en horas muy tempranas, al encender un horno eléctrico habría recibido una descarga que lo descompensó.

Un familiar lo encontró, pero lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales.

Informe de Elisa Zamora