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Belgrano organiza la séptima edición de la "Maratón 10K"

Se desarrollará el 8 de noviembre desde las 8, con largada y llegada en el estadio Julio César Villagra, y recorrido por Avenida Costanera. Los detalles.

29/09/2026 | 14:58Redacción Cadena 3

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Una nueva edición de la Maratón 10K

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Belgrano organizará la séptima edición de la Maratón Belgrano 10K, una jornada única enmarcada en la celebración del histórico campeonato de la Liga Profesional.

La misma se desarrollará el domingo 8 de noviembre desde las 8, con largada y llegada en el estadio Julio César Villagra, y recorrido por Avenida Costanera.

Reconocida como una de las pruebas más prestigiosas de Córdoba, la Belgrano 10K cuenta con certificación y homologación de la Confederación Argentina de Atletismo, lo que la convierte en una competencia oficial de nivel internacional.

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Modalidades

El evento contará con cuatro opciones de participación:

Runner 10K; Runner 5K; Participativa 2K; Carrera infantil (una vez finalizadas las otras distancias).

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas en: socios.belgrano.com.ar

1) En esta modalidad web, los socios se inscriben ingresando directamente al panel, en la sección Eventos.

2) En el caso del público en general, se hace registrándose previamente como hincha. Una vez completado los datos de usuario, se inscribe desde la sección Eventos.

Categorías y valores

Runner 10K y 5K: incluye remera oficial, dorsal, chip, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios: $35.000; No socios: $40.000

Participativa 2K: incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios: $25.000; No socios: $30.000

Carrera infantil: *400 m de 4 a 8 años inclusive

                                   * 800 m de 9 a 12 inclusive

Se correrá dentro del campo del estadio. Cupos limitados. Los niños deberán asistir acompañados de un adulto.

Incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios: $25.000; No socios: $30.000.

Inclusión

Socios con discapacidad acceden a un 50% de descuento sobre la categoría elegida.

Retiro de kits

Los kits se entregarán en el estadio Julio César Villagra (microestadio José Atienza, ingresando por calle La Rioja esquina Arturo Orgaz), en los siguientes días y horarios:

* Sábado 7/11 – de 11 a 19

* Domingo 8/11 – de 6 a 7 hs (En sector Cuellar, por calle Hualfin. Exclusivo para corredores del interior)

IMPORTANTE: Presentar DNI y comprobante de pago. Si retira un tercero, deberá llevar fotocopia del DNI del corredor y el comprobante. Fuera de estos horarios no se entregarán kits.

Premios

General Masculino 10K

1° puesto: $300.000 + trofeo

2° puesto: $220.000 + trofeo

3° puesto: $150.000 + trofeo

General Femenino 10K

1° puesto: $300.000 + trofeo

2° puesto: $220.000 + trofeo

3° puesto: $150.000 + trofeo

Premiación categorías 10K Masculino y Femenino:

Se premiará con medallones.

- De 16 a 19 años

- De 20 a 29 años

- De 30 a 39 años

- De 40 a 49 años

- De 50 a 59 años

- De 60 a 69 años

- Más de 70 años

General Masculino y General Femenino 5K

1°, 2° y 3° puesto con trofeo

Lectura rápida

¿Qué evento se organizará?
La Maratón Belgrano 10K será el evento organizado por Belgrano.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El evento se desarrollará el domingo 8 de noviembre.

¿Dónde tendrá lugar?
La maratón tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra y recorrerá Avenida Costanera.

¿Cómo se pueden realizar las inscripciones?
Las inscripciones están abiertas en socios.belgrano.com.ar, donde los socios y el público en general pueden registrarse.

¿Por qué es importante la maratón?
La Belgrano 10K es reconocida como una de las pruebas más prestigiosas de Córdoba y cuenta con certificación de la Confederación Argentina de Atletismo.

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