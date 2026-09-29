En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Pochettino apuntó contra el City tras el fallo en su contra: "Vivimos un período de engaño"

El Manchester City fue declarado culpable de todos los cargos por infracciones financieras. El actual entrenador de Estados Unidos fue contundente al opinar del tema.

29/09/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mauricio Pochettino

FOTO: Mauricio Pochettino

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Manchester City quedó en el centro de la controversia tras ser hallado culpable de 115 infracciones financieras. Este fallo histórico generó un gran revuelo en el mundo del fútbol, especialmente por las posibles sanciones que el club podría enfrentar, que incluirían no solo multas económicas. En este contexto, Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham Hotspur y del Chelsea, se pronunció de manera crítica sobre la situación del equipo Sky Blue.

Pochettino, quien compitió contra el Manchester City durante su carrera como director técnico, no dudó en expresar su descontento al ser consultado sobre las sanciones. En una conferencia de prensa, el entrenador de la Selección de Estados Unidos afirmó: "Si es cierto que se rompieron las 114 reglas, entonces vivimos un período de engaño". Su declaración resaltó la gravedad del asunto y las implicaciones que podría tener para la integridad del deporte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entrenador añadió que cualquier castigo que se impusiera no podría revertir el daño causado. "Muchos clubes han seguido las reglas y otros no, y es muy difícil", comentó, reflejando su preocupación por la falta de justicia en el ámbito deportivo. 

Pochettino continuó su crítica, señalando que la situación era "profundamente triste" y que lo que se había celebrado en el fútbol podría no haber sido tan genuino como se pensaba. "Lo que parecía tan bueno tal vez no lo era tanto. Y lo que no parecía bueno tal vez realmente lo era, pero no podía verse como bueno porque el otro 'bueno' se logró rompiendo las reglas", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El escándalo por el fallo contra el Manchester City continuó generando debate, y las palabras de Pochettino resonaron en un contexto donde la justicia deportiva se cuestionó. El actual entrenador de Estados Unidos enfatizó que había un daño que reparar si se confirmaban las infracciones. "Al final, hemos vivido un período en el que la justicia deportiva no existió. Entonces, ¿cómo reparás todo el daño que causó eso, si se demuestra que todas esas 114 infracciones son ciertas?", se preguntó.

Pochettino cerró su intervención con una reflexión sobre el futuro del fútbol, esperando que la situación sirviera para que se establecieran normas más justas y claras. "Esperemos que esto sirva para que en el futuro sea lo más justo posible", concluyó, dejando en claro su deseo de una mayor transparencia en el deporte.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el Manchester City? Fue hallado culpable de 115 infracciones financieras.

¿Quién se pronunció sobre la situación? Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham Hotspur y del Chelsea.

¿Cuándo se realizó la declaración de Pochettino? Durante una conferencia de prensa reciente.

¿Dónde es entrenador actualmente Pochettino? En la Selección de Estados Unidos.

¿Por qué es importante este caso? Porque cuestiona la integridad del deporte y la justicia en el fútbol.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf