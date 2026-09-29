Pochettino apuntó contra el City tras el fallo en su contra: "Vivimos un período de engaño"

El Manchester City quedó en el centro de la controversia tras ser hallado culpable de 115 infracciones financieras. Este fallo histórico generó un gran revuelo en el mundo del fútbol, especialmente por las posibles sanciones que el club podría enfrentar, que incluirían no solo multas económicas. En este contexto, Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham Hotspur y del Chelsea, se pronunció de manera crítica sobre la situación del equipo Sky Blue.

Pochettino, quien compitió contra el Manchester City durante su carrera como director técnico, no dudó en expresar su descontento al ser consultado sobre las sanciones. En una conferencia de prensa, el entrenador de la Selección de Estados Unidos afirmó: "Si es cierto que se rompieron las 114 reglas, entonces vivimos un período de engaño". Su declaración resaltó la gravedad del asunto y las implicaciones que podría tener para la integridad del deporte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entrenador añadió que cualquier castigo que se impusiera no podría revertir el daño causado. "Muchos clubes han seguido las reglas y otros no, y es muy difícil", comentó, reflejando su preocupación por la falta de justicia en el ámbito deportivo.

Pochettino continuó su crítica, señalando que la situación era "profundamente triste" y que lo que se había celebrado en el fútbol podría no haber sido tan genuino como se pensaba. "Lo que parecía tan bueno tal vez no lo era tanto. Y lo que no parecía bueno tal vez realmente lo era, pero no podía verse como bueno porque el otro 'bueno' se logró rompiendo las reglas", explicó.

/Inicio Código Embebido/

?? Mauricio Pochettino, muy tajante sobre las infracciones cometidas por el Manchester City



??"Si es cierto que se han roto las reglas hemos vivido en un periodo de engaño"



? "Es una tristeza grande y lo que parecía tan bueno a lo mejor no era tan bueno"



?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kX2PI2OrhC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 29, 2026

/Fin Código Embebido/

El escándalo por el fallo contra el Manchester City continuó generando debate, y las palabras de Pochettino resonaron en un contexto donde la justicia deportiva se cuestionó. El actual entrenador de Estados Unidos enfatizó que había un daño que reparar si se confirmaban las infracciones. "Al final, hemos vivido un período en el que la justicia deportiva no existió. Entonces, ¿cómo reparás todo el daño que causó eso, si se demuestra que todas esas 114 infracciones son ciertas?", se preguntó.

Pochettino cerró su intervención con una reflexión sobre el futuro del fútbol, esperando que la situación sirviera para que se establecieran normas más justas y claras. "Esperemos que esto sirva para que en el futuro sea lo más justo posible", concluyó, dejando en claro su deseo de una mayor transparencia en el deporte.