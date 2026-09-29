El colombiano John Ospina será el árbitro de Argentina - Bolivia

El colombiano Jhon Ospina, de 34 años y nacido en Cali, estará al frente del primero de los tres amistosos que tendrá la Selección albiceleste en esta fecha FIFA. Sus compatriotas Miguel Roldán y Roberto Padilla serán los asistentes, mientras que Carlos Ortega ocupará el puesto de cuarto árbitro.

Los antecedentes de Jhon Ospina

Ospina dirigió en dos oportunidades a la Selección de Bolivia, ambas en 2021. La primera fue en un amistoso ante Ecuador, que terminó con derrota 2-1 para el conjunto boliviano. Luego, estuvo al frente del partido de Eliminatorias Sudamericanas en el que Bolivia se impuso 3-1 ante Venezuela.

En cuanto a la Selección Argentina, el colombiano dirigió un partido del Preolímpico Sudamericano Sub 23 del año 2024. Fue en el empate 3-3 ante Uruguay.