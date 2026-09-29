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Pullaro, ante la Federación Agraria: "Sin seguridad es muy difícil poder producir"

El gobernador santafesino encabezó la apertura del encuentro en Rosario y destacó el operativo de los Juegos Suramericanos, además de reclamar obras, conectividad y logística para las provincias productivas.

29/09/2026 | 14:27Redacción Cadena 3 Rosario

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El gobernador santafesino encabezó la apertura del encuentro en Rosario.

FOTO: El gobernador santafesino encabezó la apertura del encuentro en Rosario.

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El gobernador Maximiliano Pullaro participó en Rosario de la apertura del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA), que reúne a representantes de 12 provincias. Durante su exposición, vinculó la seguridad con las posibilidades de trabajar y producir y afirmó: “Después de tres años de gestión, los recibimos en una ciudad pacificada y en una provincia pacificada”.

Como ejemplo de ese escenario, Pullaro destacó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que finalizaron el sábado. Según señaló, “pasaron casi cuatro millones de personas por el evento deportivo más grande que hubo este año en Sudamérica y no tuvimos una sola incidencia policial, ni un solo robo de celular”. Y agregó: “Sin seguridad es muy difícil poder vivir, pero fundamentalmente es muy difícil poder producir”.

FOTO: El gobernador santafesino encabezó la apertura del encuentro en Rosario.

El mandatario también planteó la necesidad de fortalecer el federalismo y reclamó que una mayor proporción de los recursos generados por el interior productivo se traduzca en obras. En ese marco, sostuvo que Santa Fe aporta una parte significativa de las exportaciones agropecuarias del país y cuestionó que esos recursos no regresen en infraestructura para las provincias productivas. Un reclamo similar por mayor federalismo ya había sido planteado por Pullaro ante la FAA en 2025.

Pullaro sostuvo que la producción agropecuaria genera un circuito de reinversión mediante la compra de herramientas, tecnología y nuevas inversiones. Por eso, consideró necesario discutir cómo se distribuirán las divisas que aporten el campo, la energía y la minería, y advirtió que, si esos recursos no llegan al interior, la economía volverá a depender principalmente del sector agropecuario.

Finalmente, el gobernador convocó a discutir una agenda federal de infraestructura para el desarrollo, con mejores rutas, energía, conectividad, logística, puertos y aeropuertos. Del acto participaron la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; funcionarios provinciales y autoridades de instituciones productivas y académicas.

Lectura rápida

¿Quién participó en el Congreso Anual de la FAA? El gobernador Maximiliano Pullaro participó en el Congreso Anual de la FAA en Rosario.

¿Qué evento destacó Pullaro como ejemplo de seguridad? Destacó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como un ejemplo de seguridad, donde no hubo incidentes policiales.

¿Cuál es el reclamo de Pullaro respecto al federalismo? Pullaro reclama que una mayor proporción de los recursos del interior se traduzca en obras para las provincias productivas.

¿Qué propone Pullaro sobre la producción agropecuaria? Propone discutir la distribución de divisas generadas por el campo, la energía y la minería para evitar la dependencia del sector agropecuario.

¿Qué agenda convocó Pullaro al final de su discurso? Convocó a discutir una agenda federal de infraestructura que incluya mejoras en rutas, energía y conectividad.

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