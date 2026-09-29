El colombiano John Ospina será el árbitro de Argentina - Bolivia
El juez dirigirá por primera vez a la Selección Nacional, ya que como antecedente tiene un partido en el Preolímpico Sudamericano ante Uruguay en 2024.
29/09/2026 | 14:40Redacción Cadena 3
FOTO: El colombiano Ospina impartirá justicia este miércoles.
El colombiano Jhon Ospina, de 34 años y nacido en Cali, estará al frente del primero de los tres amistosos que tendrá la Selección albiceleste en esta fecha FIFA. Sus compatriotas Miguel Roldán y Roberto Padilla serán los asistentes, mientras que Carlos Ortega ocupará el puesto de cuarto árbitro.
Los antecedentes de Jhon Ospina
Ospina dirigió en dos oportunidades a la Selección de Bolivia, ambas en 2021. La primera fue en un amistoso ante Ecuador, que terminó con derrota 2-1 para el conjunto boliviano. Luego, estuvo al frente del partido de Eliminatorias Sudamericanas en el que Bolivia se impuso 3-1 ante Venezuela.
En cuanto a la Selección Argentina, el colombiano dirigió un partido del Preolímpico Sudamericano Sub 23 del año 2024. Fue en el empate 3-3 ante Uruguay.
Lectura rápida
¿Quién es el árbitro del amistoso? El árbitro es el colombiano Jhon Ospina.
¿Cuántos amistosos jugará la Selección albiceleste? La Selección albiceleste jugará tres amistosos en esta fecha FIFA.
¿Qué antecedentes tiene Jhon Ospina? Ospina dirigió a la Selección de Bolivia en dos partidos en 2021 y a la Selección Argentina en un partido del Preolímpico Sudamericano Sub 23.
¿Cuáles fueron los resultados de los partidos que dirigió Ospina? Dirigió una derrota 2-1 de Bolivia ante Ecuador y una victoria 3-1 ante Venezuela.
¿Quiénes son los asistentes de Ospina? Los asistentes son Miguel Roldán y Roberto Padilla.