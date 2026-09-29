Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 18902, correspondiente a la quiniela matutina, se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 15:00, destacando en la cabeza el número 9581, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9581

2° 3035

3° 9795

4° 4315

5° 3495

6° 4498

7° 6599

8° 6383

9° 2396

10° 4115

11° 4570

12° 0130

13° 9481

14° 8557

15° 9540

16° 9677

17° 2690

18° 3005

19° 1324

20° 0100