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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El sorteo número 18902 de la quiniela matutina se realizó el martes 29 de septiembre a las 15:00, destacando el número 9581 en la primera posición, correspondiente a "Las Flores".

29/09/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18902, correspondiente a la quiniela matutina, se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 15:00, destacando en la cabeza el número 9581, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9581
2° 3035
3° 9795
4° 4315
5° 3495
6° 4498
7° 6599
8° 6383
9° 2396
10° 4115
11° 4570
12° 0130
13° 9481
14° 8557
15° 9540
16° 9677
17° 2690
18° 3005
19° 1324
20° 0100

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18902 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 9581, correspondiente a "Las Flores".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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