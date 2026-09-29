Ricky Diotto busca la tenencia de su hija tras fallo judicial contra María Fernanda Callejón

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El enfrentamiento legal entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón se intensifica con un nuevo desarrollo luego de que la Justicia impusiera una condena al músico de cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa.

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la defensa de Diotto ha decidido apelar la resolución y está preparando una solicitud para obtener la tenencia de su hija Giovanna, fruto de su relación con la actriz.

Durante una reciente emisión de LAM (América TV), la periodista Karina Iavícoli compartió detalles sobre este nuevo enfrentamiento judicial, señalando que "me llega la información que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre".

En declaraciones anteriores, Diotto había manifestado su deseo de cortar todos los lazos con la actriz, afirmando que "nunca podrán encontrar la paz". El músico expresó que no se encuentra tranquilo y que su intención es mantener a Callejón lo más lejos posible de su vida. "Está todo cada vez peor. En el Juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés", comentó en Intrusos (América TV).

“No quiero tener más relación con ella, ni cerca, lo más lejos posible. Hubo una situación la semana pasada que a mí me terminó de saturar y yo no voy a permitir ni que me amenacen ni nada”, sentenció, indicando que la actriz lo amenazó en presencia de su hija, lo que marcó un nuevo quiebre en su relación coparental.

“Yo no quiero saber más nada, la quiero tener lejos. Nunca vamos a lograr la paz”, reiteró y añadió: “Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya”.

Agencia NA