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Selección argentina: dos jugadores "liberados" para jugar con sus clubes y otro desafectado

El equipo argentino llega a Córdoba para enfrentar a Bolivia este miércoles.

29/09/2026 | 14:27Redacción Cadena 3

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Flores, de Boca, se irá tras el juego de este miércoles

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La Asociación del Fútbol Argentino informó que dos jugadores serán "liberados" y uno fue desafectado, antes del amistoso ante Bolivia, que se jugará mañana a las 21 en Córdoba.

Se trata de Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino. El defensor de Estudiantes de La Plata lo hará hoy por la tarde: el "Pincha" jugará el jueves ante Platense por Copa Argentina y el lunes ante Gimnasia de Mendoza.

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Mientras que el atacante de Boca Juniors se irá tras el duelo ante Bolivia: el "Xeneize" se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe

Además, desde AFA también comunicaron que fue desafectado de la convocatoria Tobías Andrada, de River Plate.

Lectura rápida

¿Qué jugadores fueron liberados y quién fue desafectado?
Los jugadores liberados son Tomás Palacios y Leonel Flores, y fue desafectado Tobías Andrada.

¿Cuál es el motivo de la liberación?
Los jugadores se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino.

¿Cuándo se jugará el amistoso ante Bolivia?
El amistoso se jugará mañana a las 21 en Córdoba.

¿Qué equipos jugarán después de los amistosos?
Estudiantes de La Plata jugará el lunes ante Gimnasia de Mendoza, y Boca Juniors se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe.

¿Quiénes son los jugadores que se van a sus equipos?
Se van a sus equipos Tomás Palacios y Leonel Flores.

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