Selección argentina: dos jugadores "liberados" para jugar con sus clubes y otro desafectado

FOTO: Flores, de Boca, se irá tras el juego de este miércoles

La Asociación del Fútbol Argentino informó que dos jugadores serán "liberados" y uno fue desafectado, antes del amistoso ante Bolivia, que se jugará mañana a las 21 en Córdoba.

Se trata de Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino. El defensor de Estudiantes de La Plata lo hará hoy por la tarde: el "Pincha" jugará el jueves ante Platense por Copa Argentina y el lunes ante Gimnasia de Mendoza.

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Mientras que el atacante de Boca Juniors se irá tras el duelo ante Bolivia: el "Xeneize" se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe.

Además, desde AFA también comunicaron que fue desafectado de la convocatoria Tobías Andrada, de River Plate.