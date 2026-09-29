Selección argentina: dos jugadores "liberados" para jugar con sus clubes y otro desafectado
El equipo argentino llega a Córdoba para enfrentar a Bolivia este miércoles.
29/09/2026 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: Flores, de Boca, se irá tras el juego de este miércoles
La Asociación del Fútbol Argentino informó que dos jugadores serán "liberados" y uno fue desafectado, antes del amistoso ante Bolivia, que se jugará mañana a las 21 en Córdoba.
Se trata de Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino. El defensor de Estudiantes de La Plata lo hará hoy por la tarde: el "Pincha" jugará el jueves ante Platense por Copa Argentina y el lunes ante Gimnasia de Mendoza.
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Mientras que el atacante de Boca Juniors se irá tras el duelo ante Bolivia: el "Xeneize" se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe.
Además, desde AFA también comunicaron que fue desafectado de la convocatoria Tobías Andrada, de River Plate.
Lectura rápida
¿Qué jugadores fueron liberados y quién fue desafectado?
Los jugadores liberados son Tomás Palacios y Leonel Flores, y fue desafectado Tobías Andrada.
¿Cuál es el motivo de la liberación?
Los jugadores se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino.
¿Cuándo se jugará el amistoso ante Bolivia?
El amistoso se jugará mañana a las 21 en Córdoba.
¿Qué equipos jugarán después de los amistosos?
Estudiantes de La Plata jugará el lunes ante Gimnasia de Mendoza, y Boca Juniors se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe.
¿Quiénes son los jugadores que se van a sus equipos?
Se van a sus equipos Tomás Palacios y Leonel Flores.