Es bicampeón sudamericano de lucha y vende ropa para poder financiar su carrera deportiva

Agustín Destribats tiene 28 años, es cordobés y creció en el barrio Estación Ferreyra, donde comenzó a practicar lucha desde chico. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se convirtió en el primer argentino en representar al país en lucha masculina después de 25 años.

Creció en Barrio Estación Ferreyra y comenzó en lucha a los ocho años gracias a un vecino que le presentó una academia de artes marciales. "La lucha tenía competencias a nivel nacional en Argentina y de a poquito me fui enamorando de la lucha", relató a Cadena 3, Agustín desde Vancouver.

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A los doce años, su entrenador, Leonardo Torres, le propuso el alto rendimiento: "Me dijo, Mira Agustín, tenés condiciones para llegar lejos". Su compromiso lo llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se convirtió en el primer argentino en representar al país en lucha libre tras 25 años.

En 2025 consiguió en México la primera medalla de oro de la historia argentina en un Campeonato Panamericano absoluto de lucha libre. El pasado 19 de septiembre volvió a consagrarse campeón de los Juegos Suramericanos, esta vez en Santa Fe, tras vencer 10-0 a Joshua Kramer en la final de los 65 kilos.

Sin embargo, fuera de las competencias trabaja en un local de ropa de Córdoba porque las becas deportivas que recibe no le alcanzan para sostenerse. Para mejorar su nivel realizó concentraciones en distintos países y llegó a vivir durante períodos en Rusia, una de las potencias mundiales de la lucha.

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"En nuestro país todo se referencia con metáforas futbolísticas, y yo tengo que ir a otro lugar para poder tener un equipo", explicó.

El costo de estos entrenamientos es alto y el apoyo escaso. Recibe becas, pero estas son limitadas. "Trato de juntar plata para poder después hacer esto, venir a Canadá, estar 15 días entrenando para competir en noviembre", mencionó sobre su situación económica.

Actualmente busca patrocinadores que le permitan afrontar los costos de alimentación, recuperación física y entrenamiento. Su próximo objetivo es clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entrevista de La Argentina Posible.