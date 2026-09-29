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Scaloni confirma casi el equipo y reflexiona sobre su futuro en la Selección argentina

El entrenador aseguró que la formación está "más o menos confirmada" y reconoció que todavía analiza su futuro al frente de la Argentina.

29/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

FOTO: Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

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Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Lionel Scaloni aseguró que ya tiene prácticamente definido el equipo para el próximo partido de la Selección argentina, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores.

"El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos", expresó, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el entrenador volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación: "Las ganas de seguir en la Selección están", afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final.

En ese sentido, señaló que debió analizar especialmente el aspecto deportivo y remarcó que comunicará su decisión cuando llegue el momento.

Lectura rápida

¿Qué confirmó Scaloni?
El entrenador afirmó que tiene casi definido el equipo para el próximo partido.

¿Qué entrenamiento debe realizar?
Scaloni mencionó que aún falta el último entrenamiento antes de dar la formación a los jugadores.

¿Cómo se siente Scaloni respecto a su continuidad?
El entrenador expresó que tiene ganas de seguir en la Selección argentina.

¿Qué necesita evaluar Scaloni?
El técnico comentó que debe analizar el aspecto deportivo para tomar una decisión sobre su futuro.

¿Cuándo comunicará su decisión?
Scaloni indicó que informará su decisión sobre la continuidad en el momento adecuado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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