Scaloni confirma casi el equipo y reflexiona sobre su futuro en la Selección argentina

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Lionel Scaloni aseguró que ya tiene prácticamente definido el equipo para el próximo partido de la Selección argentina, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores.

"El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos", expresó, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el entrenador volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación: "Las ganas de seguir en la Selección están", afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final.

En ese sentido, señaló que debió analizar especialmente el aspecto deportivo y remarcó que comunicará su decisión cuando llegue el momento.