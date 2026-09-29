La Córdoba que nació a orillas del Suquía y La Cañada

Identidad y paisaje urbano

El Río Suquía y el arroyo La Cañada no son simples cursos de agua que atraviesan Córdoba, son los verdaderos arquitectos de su fisonomía. Sus trazados irregulares obligaron a diseñar calles sinuosas y esquinas con ángulos singulares que le dieron a la capital un paisaje único.

El arroyo La Cañada, con sus 28 kilómetros de recorrido desde La Lagunilla, fue durante siglos el límite occidental de la ciudad. Sus tranquilas aguas podían volverse violentas en épocas de lluvia. Tras la crecida de 1939 que destruyó el Calicanto creado en siglo XVII, llevó a la ciudad a crear una obra de canalización para retener el cauce del río. Allí nació la Cañada.

Por su parte, el Río Suquía ostenta una trayectoria de más de 200 kilómetros que nace en el corazón de nuestras sierras. Este cauce fue fundamental para las comunidades comechingonas antes de la llegada de los españoles, se convirtió con el tiempo en la columna vertebral sobre la cual gravitó toda la vida y la expansión de la capital.

Un origen que trasciende en el tiempo

El mapa actual de Córdoba guarda también la memoria de sus primeros días entre ambas corrientes. En 1573, Jerónimo Luis de Cabrera eligió las barrancas de barrio Yapeyú para fundar la ciudad en un sitio llamado Quisquisacate, que significa “encuentro de los ríos”, aprovechando la altura y los cauces como defensas naturales.

Cuatro años más tarde, la dificultad para elevar el agua y regar obligó a cruzar el Suquía para re-asentarse en la zona baja. Este traslado permitió aprovechar la ley de gravedad para asegurar una mejor distribución del recurso, demostrando que la necesidad de agua definió tanto el primer fuerte como la ubicación del centro histórico.

Hoy en día, la huella de estos dos cauces sigue más vigente que nunca en la cotidianeidad de los cordobeses. El Río Suquía alimenta a la planta potabilizadora homónima, responsable de abastecer a más del 70% de las viviendas, comercios e industrias. Desde su fundación, hace más de cuatro siglos, el agua sigue siendo el recurso que sostiene la vida cotidiana de Córdoba.