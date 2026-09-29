Endometriosis: diagnóstico y tratamiento especializado en Hospital Privado

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba , el abordaje especializado permite evaluar cada caso de manera integral y definir estrategias terapéuticas personalizadas. La Institución comparte la experiencia de una paciente, Alejandra, cuya enfermedad fue detectada durante una cesárea y posteriormente tratada mediante cirugía mínimamente invasiva asistida por tecnología robótica, reflejando la importancia de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero. Puede generar inflamación, adherencias y distintos síntomas, entre ellos dolor pélvico, dolor menstrual e infertilidad. Su impacto puede extenderse a la vida cotidiana, laboral, social y sexual de quienes la atraviesan.

La experiencia de una paciente

La experiencia de una paciente muestra cómo la endometriosis puede permanecer sin diagnóstico durante años. En su caso, fue detectada durante una cesárea, pero el hallazgo no fue profundizado y la enfermedad continuó sin ser identificada.

Después de atravesar distintas experiencias médicas, llegó al Hospital Privado Universitario de Córdoba, donde fue evaluada por la Dra. Mónica Bonín , jefa del Programa de Tratamiento Integral de la Endometriosis . A partir de la evaluación, se analizó el compromiso de la enfermedad y se definió un tratamiento acorde a las características de su caso.

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Un abordaje especializado

A partir de la consulta, la paciente fue evaluada de manera integral con el objetivo de determinar con precisión las características y el grado de compromiso de la enfermedad, y definir una estrategia terapéutica acorde a su caso particular.

El proceso comenzó con una valoración clínica virtual y continuó de manera presencial, complementada con estudios específicos para determinar el tipo y grado de endometriosis. En este marco, se realizó un mapeo ecográfico detallado que permitió caracterizar el compromiso de la enfermedad.

A partir de los resultados obtenidos, se indicó una cirugía de resección de endometriosis del compartimiento posterior, que incluyó una histerectomía total (extirpación del útero), liberación de adherencias, extracción de nódulos que comprometían nervios pélvicos y resección de una pequeña lesión intestinal.

De acuerdo con las características y complejidad del caso, la intervención se realizó mediante un abordaje mínimamente invasivo con asistencia de tecnología robótica. Esta estrategia permitió al equipo quirúrgico llevar adelante el procedimiento con precisión, siguiendo el plan terapéutico definido para la paciente.

Cirugía robótica para el tratamiento

Para el tratamiento quirúrgico de la paciente se incorporó asistencia robótica, una tecnología que proporciona al equipo quirúrgico una visión tridimensional ampliada y herramientas articuladas de alta precisión.

En las características particulares de este caso, esta tecnología permitió:

• Mayor precisión y control durante el procedimiento.

• Mejor acceso a zonas de difícil abordaje, especialmente en cirugías ginecológicas complejas donde la cercanía a estructuras delicadas puede ocasionar daños.

• Incisiones más pequeñas, al tratarse de una técnica mínimamente invasiva.

• Una recuperación posoperatoria más favorable, en comparación con procedimientos abiertos en casos seleccionados.

La incorporación de tecnología robótica permitió complementar la experiencia del equipo quirúrgico y adaptar el abordaje a las características y complejidad de la intervención, favoreciendo un procedimiento preciso y acorde con la estrategia terapéutica definida para la paciente.

Experiencia y formación en Hospital Privado

La experiencia desarrollada en la práctica asistencial también se integra a la actividad académica del Hospital Privado Universitario de Córdoba. A través de su vínculo con el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC) , sus profesionales participan en la formación de estudiantes y especialistas, compartiendo conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas con la atención de pacientes y el abordaje de distintas patologías.

De esta manera, la práctica clínica y la formación académica se articulan para fortalecer la actualización y el desarrollo de los profesionales, integrando la experiencia asistencial al proceso de formación.

La importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuados

La experiencia compartida permite destacar la importancia de un diagnóstico preciso de la endometriosis, que requiere una escucha atenta y la intervención de profesionales especializados en diagnóstico por imágenes de la pelvis. A su vez, el abordaje quirúrgico de esta enfermedad requiere equipos entrenados y tecnología de vanguardia para desarrollar procedimientos más precisos y seguros.

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el abordaje interdisciplinario permite evaluar cada caso de manera integral y definir una estrategia terapéutica acorde con las características y necesidades de cada paciente.

Para más información, comunícarse con la Central de Turnos: 0351-4688888.