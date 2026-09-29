En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Confitería Oriental celebra sus 163 años con visitas guiadas, tango y música en vivo

Será este jueves desde las 17 y todas las actividades serán de entrada gratuita. El show aniversario contará con la presentación de Philharmonie Compañía Musical.

29/09/2026 | 14:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Confitería Oriental celebra sus 163 años.

FOTO: La Confitería Oriental celebra sus 163 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El próximo jueves 1 de octubre, la Confitería Oriental celebrará su 163.º aniversario con una jornada especial que reunirá historia, patrimonio y música en pleno centro de Córdoba. La programación comenzará con una visita guiada por edificios históricos y continuará con una edición especial de “Para usted, tango” y una cena show aniversario junto a Philharmonie

Todas las actividades serán con entrada gratuita, con inscripciones y reservas al 351 7 577705.

Como parte de la celebración, a las 17 hs se realizará una visita guiada especial por tres espacios vinculados con la historia del centro cordobés: el edificio de la Ex Legislatura de la Provincia de Córdoba, el Museo de las Mujeres —antiguo Club del Panal— y Confitería Oriental, ubicada en 9 de Julio 37.

El recorrido estará acompañado por guías turísticas y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La propuesta busca acercar al público a la historia de algunos de los edificios y espacios de encuentro que forman parte del patrimonio de la ciudad. La visita culminará en Confitería Oriental con música en vivo.

“Para usted, tango”

Desde las 18 hs, la celebración continuará con una edición especial de “Para usted, tango”, con Andrés Toledo en piano, Miguel Bernabei en guitarra, Dante Garello en conducción y voz y Susan Yanet en voz, además de invitados especiales.

La propuesta será también el cierre musical del recorrido guiado y permitirá continuar la celebración del aniversario con tango en vivo en el histórico salón de Confitería Oriental.

Cena show aniversario con Philharmonie

A partir de las 20 hs tendrá lugar la cena show aniversario con la presentación de Philharmonie Compañía Musical.

Philharmonie desarrolla una propuesta que combina instrumentos sinfónicos con sonoridades contemporáneas. Su formación Ensemble integra violín, violonchelo y flauta traversa junto a guitarra eléctrica, teclado, batería, bajo y voces, en un cruce entre la música clásica y el pop.

La presentación será el cierre de una jornada pensada para celebrar los 163 años de Confitería Oriental, recuperando su historia como espacio de encuentro y vinculándola con la programación cultural que actualmente desarrolla en el centro de Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 1 de octubre? Se celebra el 163.º aniversario de la Confitería Oriental.

¿Quiénes participan en la celebración? Participan Andrés Toledo, Miguel Bernabei, Dante Garello, Susan Yanet y Philharmonie.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En el centro de Córdoba, específicamente en Confitería Oriental.

¿Cómo se pueden inscribir a las actividades? Las inscripciones y reservas se realizan al 351 7 577705.

¿Por qué es importante la celebración? Es importante porque recupera la historia de la Confitería Oriental como espacio de encuentro y vincula la cultura actual con el patrimonio de la ciudad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf