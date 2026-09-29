La Confitería Oriental celebra sus 163 años con visitas guiadas, tango y música en vivo

El próximo jueves 1 de octubre, la Confitería Oriental celebrará su 163.º aniversario con una jornada especial que reunirá historia, patrimonio y música en pleno centro de Córdoba. La programación comenzará con una visita guiada por edificios históricos y continuará con una edición especial de “Para usted, tango” y una cena show aniversario junto a Philharmonie.

Todas las actividades serán con entrada gratuita, con inscripciones y reservas al 351 7 577705.

Como parte de la celebración, a las 17 hs se realizará una visita guiada especial por tres espacios vinculados con la historia del centro cordobés: el edificio de la Ex Legislatura de la Provincia de Córdoba, el Museo de las Mujeres —antiguo Club del Panal— y Confitería Oriental, ubicada en 9 de Julio 37.

El recorrido estará acompañado por guías turísticas y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La propuesta busca acercar al público a la historia de algunos de los edificios y espacios de encuentro que forman parte del patrimonio de la ciudad. La visita culminará en Confitería Oriental con música en vivo.

“Para usted, tango”

Desde las 18 hs, la celebración continuará con una edición especial de “Para usted, tango”, con Andrés Toledo en piano, Miguel Bernabei en guitarra, Dante Garello en conducción y voz y Susan Yanet en voz, además de invitados especiales.

La propuesta será también el cierre musical del recorrido guiado y permitirá continuar la celebración del aniversario con tango en vivo en el histórico salón de Confitería Oriental.

Cena show aniversario con Philharmonie

A partir de las 20 hs tendrá lugar la cena show aniversario con la presentación de Philharmonie Compañía Musical.

Philharmonie desarrolla una propuesta que combina instrumentos sinfónicos con sonoridades contemporáneas. Su formación Ensemble integra violín, violonchelo y flauta traversa junto a guitarra eléctrica, teclado, batería, bajo y voces, en un cruce entre la música clásica y el pop.

La presentación será el cierre de una jornada pensada para celebrar los 163 años de Confitería Oriental, recuperando su historia como espacio de encuentro y vinculándola con la programación cultural que actualmente desarrolla en el centro de Córdoba.