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Vojvoda reflexiona sobre su salida de Racing tras resultados decepcionantes

El entrenador se despidió de la Academia después de perder siete de los 13 partidos que dirigió. Reflexionó sobre su paso y el dolor de la derrota ante Boca en la Copa Argentina.

29/09/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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Juan Pablo Vojvoda analizó su paso por Racing.

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Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El director técnico Juan Pablo Vojvoda brindó declaraciones tras su salida de Racing, donde tuvo un desempeño complicado, perdiendo siete de los trece partidos que dirigió. En sus palabras, el entrenador expresó que "estaba firme, pero entendía la situación".

Su destitución llegó tras una dolorosa derrota en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors. Vojvoda se refirió a la suspensión de la conferencia de prensa posterior al partido, aclarando: "Yo no tenía problemas en hablar el otro día. Me enteré después, fue una decisión del club".

El exentrenador admitió que la situación afectó emocionalmente a todos en el club: "Yo estaba dolido, los dirigentes también y los jugadores, imagináte ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado".

Sobre su salida, Vojvoda explicó: "Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y su decisión... Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing".

Vojvoda, con una trayectoria marcada por su amor por el fútbol, también reflexionó: "Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo... El trabajo puede ser bueno, pero los resultados no se estaban consiguiendo".

El entrenador confesó el profundo dolor que le causó la eliminación ante Boca en la Copa Argentina, donde Racing desperdició una ventaja de dos goles, cayendo en la última jugada. "Fue muy duro. Ir ganando 2-0, que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo, hasta que empezaron a venir los goles de Boca".

Durante su etapa en la "Academia", Vojvoda dirigió un total de 13 partidos, logrando solo cuatro victorias, con dos empates y siete derrotas. Racing no solo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que se encuentra actualmente en el decimocuarto puesto de la Zona B del Torneo Clausura, lo que limita sus posibilidades de clasificar a competiciones internacionales en el 2027.

Lectura rápida

¿Qué dijo Vojvoda sobre su salida?
Aceptó que fue una decisión del club y expresó que entendía la situación.

¿Cuántos partidos dirigió en Racing?
Dirigió 13 partidos, con cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.

¿Qué pasó en la Copa Argentina?
Racing fue eliminado por Boca Juniors tras perder una ventaja de dos goles.

¿Cómo se sintió tras la eliminación?
Vojvoda confesó que estaba dolido y golpeado por la situación.

¿Qué futuro tiene Racing en el torneo?
El equipo se encuentra decimocuarto en la Zona B, con pocas posibilidades de clasificar a competiciones internacionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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