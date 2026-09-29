La defensa de Pity Álvarez pidió suspender el juicio tras la orden de internación involuntaria

El abogado de Cristian "Pity" Álvarez, Javier Ignacio Baños, pidió que se suspenda el juicio contra el músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Un juez civil ordenó este lunes su internación psiquiátrica involuntaria, a partir de una evaluación sobre los riesgos que podría implicar su estado de salud sin tratamiento.

Álvarez permanece en el Hospital Tornú. Durante la audiencia del lunes, el tribunal intentó que siguiera el debate por videollamada desde el centro de salud. En ese contexto, el músico tuvo una crisis e intentó salir del hospital. La audiencia fue suspendida. Baños sostuvo que el episodio se produjo cuando intentaron trasladarlo desde terapia intermedia para establecer la conexión.

"No se puede seguir un juicio en estas condiciones", afirmó el defensor en diálogo con Cadena 3. Para Baños, antes de avanzar con los testimonios debe determinarse si Álvarez puede comprender lo que ocurre en el proceso y participar de su defensa. Aclaró que esa capacidad actual es una cuestión distinta de la que deberá analizarse respecto de su estado mental al momento del hecho, ocurrido en 2018.

El abogado sostuvo que, si el músico logra estabilizarse, podría volver a estar en condiciones de afrontar el debate. "Eso lo tienen que decidir los médicos, no lo podemos decidir nosotros", señaló. También cuestionó que se pretendiera continuar con la recepción de testimonios mientras su defendido estaba internado.

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Sobre cuánto resta del juicio, Baños calculó que faltan al menos 14 testigos cuya declaración estaba prevista. Añadió que hay otros ofrecidos cuya participación todavía depende de las decisiones de las partes.

La defensa también busca la nulidad del juicio por presuntas irregularidades en la producción de la prueba. Baños cuestionó, entre otros puntos, las condiciones en que declaró Agustina Inbernoz, pareja de Álvarez al momento del hecho. Se trata de planteos de la defensa: el tribunal ya rechazó pedidos anteriores de nulidad y suspensión, mientras que la fiscalía sostuvo que el músico podía estar representado por sus abogados durante esta etapa del debate.

Sobre el homicidio, Baños afirmó que Álvarez actuó ante una agresión y planteó que los disparos posteriores al primero podrían discutirse como un exceso en la legítima defensa. Esa es la interpretación de la defensa. La acusación, en cambio, sostiene que el músico le disparó cuatro veces a Díaz durante una pelea en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.