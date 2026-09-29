La selección de Bolivia ya está en Córdoba y se prepara para enfrentar a Argentina

FOTO: El plantel de Bolivia arribó este martes a Córdoba.

La selección de Bolivia ya está en Córdoba para enfrentar este miércoles desde las 21 a Argentina, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.

El plantel de “La Verde” arribó durante la mañana y quedó concentrado en el Hotel Holiday Inn, donde permanecerá hasta el encuentro ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La delegación boliviana tendrá una jornada de descanso y preparación. Los jugadores almorzarán y posteriormente tendrán un período de la tradicional siesta antes de trasladarse al estadio de Instituto.

La última práctica de Bolivia está prevista para las 18, cuando el equipo realice en Alta Córdoba el entrenamiento previo al compromiso frente a la selección argentina.

El partido entre Argentina y Bolivia se disputará este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, con una megatransmisión de Cadena 3.