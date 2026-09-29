La selección de Bolivia ya está en Córdoba y se prepara para enfrentar a Argentina
El plantel boliviano arribó este martes y quedó concentrado. Entrenará a las 18 en Instituto antes del amistoso de este miércoles en el Kempes.
29/09/2026 | 12:28Redacción Cadena 3
FOTO: El plantel de Bolivia arribó este martes a Córdoba.
La selección de Bolivia ya está en Córdoba para enfrentar este miércoles desde las 21 a Argentina, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.
El plantel de “La Verde” arribó durante la mañana y quedó concentrado en el Hotel Holiday Inn, donde permanecerá hasta el encuentro ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
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La delegación boliviana tendrá una jornada de descanso y preparación. Los jugadores almorzarán y posteriormente tendrán un período de la tradicional siesta antes de trasladarse al estadio de Instituto.
La última práctica de Bolivia está prevista para las 18, cuando el equipo realice en Alta Córdoba el entrenamiento previo al compromiso frente a la selección argentina.
El partido entre Argentina y Bolivia se disputará este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, con una megatransmisión de Cadena 3.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará la selección de Bolivia? Un amistoso internacional contra Argentina.
¿Quién dirige al equipo argentino? Lionel Scaloni.
¿Cuándo se jugará el partido? Este miércoles a las 21.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.
¿Cómo se prepara la selección boliviana para el partido? Realizará una jornada de descanso y entrenamiento previo en Alta Córdoba.