Brasil mostró su poder ofensivo y venció 4-2 a Australia en un amistoso internacional

Brasil demostró su fortaleza ofensiva al golear 4-2 a Australia en un amistoso internacional disputado en Brisbane. Los goles del equipo brasileño fueron anotados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr, mientras que los australianos marcaron a través de Alessandro Circati y Connor Metcalfe.

El encuentro comenzó de manera ideal para Brasil, que a los tres minutos se puso en ventaja gracias a una excelente volea de Vanderson. Sin embargo, Australia no se quedó atrás y logró revertir la situación. A los 28 minutos, Circati empató el partido tras un córner, aprovechando un rebote favorable, y poco después, Metcalfe anotó el 2-1 con un potente remate desde fuera del área.

Pese a la desventaja, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti reaccionó y logró igualar el marcador antes del descanso, cuando Raphinha convirtió un penal a los 45 minutos, tras una destacada actuación en el inicio de la temporada.

En la segunda mitad, Brasil mostró una mejoría significativa y dominó el encuentro en el Suncorp Stadium. A los 24 minutos, Bruno Guimaraes definió con precisión dentro del área tras una jugada colectiva bien elaborada. Finalmente, Vinícius selló el resultado con otro penal a diez minutos del final, estableciendo el 4-2 definitivo.

Con este triunfo, Brasil dejó atrás el empate 1-1 que había obtenido de manera agónica frente al mismo rival en su anterior encuentro. Además, el equipo se alista para su próximo desafío: el 3 de octubre, cuando se medirá ante India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium en Calcuta.