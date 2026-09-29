Argentina Week y el Coloquio IDEA: inversiones y confianza, en el centro de dos encuentros

El Gobierno nacional buscará atraer inversiones europeas en la Argentina Week de París, mientras el 62° Coloquio de IDEA reunirá al empresariado en Mar del Plata para debatir las condiciones necesarias para sostener el crecimiento. Ambos encuentros se desarrollarán del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre.

La cita en la capital francesa contará con la participación del presidente Javier Milei, gobernadores y ejecutivos de empresas. La propuesta apunta a promover oportunidades de negocios en sectores como energía, minería, agroindustria y salud, en una nueva etapa de la iniciativa que tuvo una edición en Nueva York en marzo.

Desde París, el enviado especial de Cadena 3, Adrián Simioni, destacó el trabajo del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, para organizar una convocatoria con presencia empresarial, rondas de negocios y posibilidades de avanzar en proyectos concretos. "El Gobierno argentino había hecho una apuesta muy grande a esto", señaló.

Sin embargo, advirtió que el escenario financiero cambió desde que comenzó a prepararse el encuentro. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos, después de haberse ubicado cerca de los 400 en julio, y la confianza aparece como uno de los principales desafíos para la búsqueda de capitales.

"Va a ser muy difícil explicarles qué es lo que pasó en los últimos meses y a qué se debe esto", sostuvo Simioni, en referencia a los inversores que evalúan desembolsos de miles de millones de dólares. En el intercambio, Sergio Suppo planteó que una explicación sobre la incertidumbre política no alcanza, por sí sola, para resolver la desconfianza.

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La participación de los gobernadores será otro aspecto relevante de la Argentina Week. Suppo destacó la importancia de que quienes analizan inversiones conozcan a las autoridades de las provincias donde se desarrollarían los proyectos, especialmente en actividades mineras, petroleras y gasíferas.

Simioni explicó que ese contacto resulta fundamental por el dominio provincial de los recursos naturales y el papel de las jurisdicciones en el otorgamiento de concesiones. Durante la conversación también se señalaron las ausencias de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba.

Entre los sectores que podrían ofrecer novedades, se puso el foco en la industria farmacéutica. El peso de esa actividad en Europa y el acercamiento comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pueden abrir oportunidades para las empresas del rubro.

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En paralelo, el Coloquio de IDEA se realizará en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia". La convocatoria propone discutir cómo transformar la estabilidad en crecimiento sostenido, con una perspectiva que trascienda los ciclos de gobierno.

Suppo explicó que el título juega con dos sentidos de la palabra invertir: destinar recursos a la producción y cambiar el curso de la historia económica argentina. También anticipó que el encuentro permitirá evaluar el clima de negocios a un año de las elecciones presidenciales de 2027.

La coincidencia de fechas repartirá la presencia empresarial entre ambas ciudades. Según señaló Suppo, algunos ejecutivos que habitualmente participan del Coloquio estarán esta vez en París.

Informe de Adrián Simioni y Sergio Suppo.