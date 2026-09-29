FOTO: A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su madre critica la falta de justicia

Dieciocho años han pasado desde la desaparición de Sofía Herrera en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y su madre, María Elena Delgado, compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales para recordarla, a la vez que cuestionó a la Justicia por la falta de apoyo en la búsqueda de su hija.

La desaparición ocurrió el 28 de septiembre de 2008, cuando la niña fue al camping John Goodall con sus padres y amigos. Desde ese instante, no se ha encontrado ninguna pista que explique lo sucedido, lo que llevó a la creación del "Alerta Sofía", una herramienta fundamental para la localización de menores desaparecidos, aunque en este caso llegó demasiado tarde.

"Sofi, hoy es un día lleno de emoción. Desde la mañana, los medios locales, nacionales e internacionales demuestran que no se olvidan de vos, mi Sofi, a 18 años de tu desaparición", comienza la emotiva carta de Delgado.

"Aunque el Poder Judicial fueguino ha dejado la causa en un estado de abandono total, nosotros no nos rendimos. Durante todos estos años, nadie se ha puesto en contacto conmigo; siempre soy yo quien debe ir, insistir y golpear puertas, porque Sofi, para tu familia y para la gran cantidad de personas que te buscan, eres muy importante", agregó.

"Estos 18 años han sido difíciles sin tu presencia. Hemos vivido momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor que sentimos por vos es más fuerte y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida ha continuado: tu hermana ha crecido y nosotros hemos envejecido, pero la promesa de encontrarte permanece intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos", manifestó con profundo sentimiento.

Este mensaje de repudio hacia la falta de acción judicial surge también a raíz de informaciones recientes que indicaban que la Notificación Roja de INTERPOL sobre el principal sospechoso, José Dagoberto Díaz Águila, había dejado de estar vigente por no haberse renovado el pedido de búsqueda internacional.

A pesar de esto, el Juzgado de Instrucción Nº1 emitió un comunicado en el que asegura que la notificación vinculada a Díaz Águila se mantiene activa y nunca fue interrumpida, y que la causa sigue en proceso.

"Las notificaciones de INTERPOL pueden tener diferentes niveles de acceso. Algunos datos son públicos, mientras que otros solo están disponibles para las fuerzas policiales de los países miembros. Por lo tanto, que cierta información no esté en registros públicos no implica que la notificación haya perdido vigencia", explicaron las autoridades.

Asimismo, destacaron que Missing Children no forma parte del expediente, lo que les impide acceder a información reservada que pueda estar en los registros de INTERPOL.

El comunicado concluyó afirmando: "A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la investigación continúa. El Juzgado está analizando las diversas hipótesis del caso y ordenando las medidas necesarias, teniendo en cuenta la relevancia y sensibilidad del asunto".

"Las partes reciben notificación de las acciones tomadas. Sus presentaciones y propuestas son incorporadas al expediente y evaluadas según corresponda. El Poder Judicial reafirma su compromiso de seguir trabajando para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Sofía Herrera", finalizó el comunicado.