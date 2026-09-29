Milei designa a Adolfo Cambiaso como embajador del deporte argentino en el exterior

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El Gobierno le otorgó al polista Adolfo Cambiaso el título de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó, de manera "ad honorem", la tarea de promover internacionalmente el deporte argentino.

Así se establece en el Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que detalla: "Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter "ad honorem", el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino".

Además, se agrega: "En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".

En el Decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se destacó también: "Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar".

Cambiaso, reconocido por su extensa y notable trayectoria deportiva, se ha consolidado como uno de los referentes más destacados del polo argentino a nivel global. Sus logros deportivos y su visibilidad internacional lo posicionan como una figura clave para difundir los valores del deporte argentino y fortalecer la presencia del país en el ámbito internacional.