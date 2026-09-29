Milei designa a Adolfo Cambiaso como embajador del deporte argentino en el exterior
El deportista posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo.
FOTO: Adolfo Cambiaso junto a Javier Milei y su hermana Karina.
Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El Gobierno le otorgó al polista Adolfo Cambiaso el título de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó, de manera "ad honorem", la tarea de promover internacionalmente el deporte argentino.
Así se establece en el Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que detalla: "Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter "ad honorem", el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino".
Además, se agrega: "En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".
En el Decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se destacó también: "Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar".
Cambiaso, reconocido por su extensa y notable trayectoria deportiva, se ha consolidado como uno de los referentes más destacados del polo argentino a nivel global. Sus logros deportivos y su visibilidad internacional lo posicionan como una figura clave para difundir los valores del deporte argentino y fortalecer la presencia del país en el ámbito internacional.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue nombrado embajador del deporte argentino?
Adolfo Cambiaso fue designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del deporte argentino.
¿Qué rol desempeñará Cambiaso?
Su tarea será promover internacionalmente el deporte argentino, especialmente el polo.
¿Cuál es el fundamento de su nombramiento?
Su extensa trayectoria y logros en el polo lo convierten en un referente del deporte argentino.
¿Qué documento oficial respalda su designación?
El Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial.
¿Quiénes firmaron el decreto?
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.
[Fuente: Noticias Argentinas]