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Daños por el granizo: por qué los talleres de microbollos recibieron pocas consultas

La intensa granizada que afectó este lunes a distintos sectores de Córdoba dejó vehículos dañados, pero no provocó una avalancha inmediata de preguntas en todos los talleres de chapa y pintura.

29/09/2026 | 08:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Talleres de chapa y pintura recibieron pocas consultas tras el temporal en Córdoba. (Ilustrativa)

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La intensa granizada que afectó este lunes a distintos sectores de Córdoba dejó vehículos dañados, pero no provocó una avalancha inmediata de consultas en todos los talleres de chapa y pintura. Fernando, chapista de barrio Alta Córdoba, sostuvo que el elevado costo de las reparaciones y la falta de cobertura específica explican parte de esa situación.

"Estuvo tranquilo", resumió al referirse a los llamados que recibió luego del temporal. Según indicó, una reparación integral de un vehículo afectado por el granizo puede demandar entre $3 y $4 millones, una cifra que lleva a muchos propietarios a pedir presupuestos, evaluar alternativas o directamente postergar el arreglo.

El taller trabaja mayoritariamente con clientes particulares. Fernando advirtió que numerosos autos no cuentan con cobertura contra granizo y señaló que, aun cuando existe seguro, las gestiones y autorizaciones pueden demorar el inicio del trabajo.

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También explicó que algunos conductores presentan el presupuesto ante la aseguradora, cobran una indemnización y dejan la reparación para más adelante. "La piedra puede esperar", planteó en Cadena 3, al mencionar que muchas familias priorizan otros gastos, como el cambio de neumáticos u otras reparaciones mecánicas.

El chapista aseguró que maneja turnos de entre 10 y 15 días y que todavía recibe trabajos vinculados con la granizada registrada en enero de este año. Estimó que, tras el temporal de este lunes, la demanda podría crecer de manera gradual cuando los damnificados definan cómo afrontar los arreglos.

La tormenta golpeó desde la madrugada a sectores de la ciudad de Córdoba y de las Sierras Chicas. En Unquillo, Mendiolaza y Río Ceballos se reportaron varias caídas de granizo, daños materiales y fuertes lluvias; no hubo personas heridas.

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Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno afectó a Córdoba? Una intensa granizada que causó daños en vehículos.

¿Quién es el chapista mencionado? Fernando, chapista de barrio Alta Córdoba.

¿Cuándo ocurrió la granizada? Este lunes.

¿Dónde se reportaron daños? En Córdoba, Unquillo, Mendiolaza y Río Ceballos.

¿Por qué no hay un aumento inmediato en las reparaciones? Por el alto costo de las reparaciones y la falta de cobertura específica.

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