Hábitos cotidianos que protegen la salud del corazón y que muchos ignoran

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte a nivel global, y es alentador saber que muchos de estos eventos pueden ser prevenidos. Por ello, proteger la salud del corazón no debería esperar a que se presenten síntomas, sino que requiere un enfoque proactivo para controlar los factores de riesgo.

En Argentina, las afecciones del sistema circulatorio causaron 105.130 muertes en 2024, representando el 30,3% de las muertes por causas definidas, siendo la principal causa de mortalidad en el país. Este grupo incluye 26.404 muertes por insuficiencia cardíaca y 22.841 por enfermedades isquémicas del corazón.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, se busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades cardiovasculares. Especialistas del servicio de Cardiología del Hospital Británico enfatizan que una parte significativa del riesgo cardiovascular puede ser prevenido, y esta prevención debe comenzar antes de que aparezcan los síntomas.

Bajo el lema "Ponele corazón", el hospital busca concientizar sobre la importancia de cuidar la salud cardíaca, ya que es esencial para poder disfrutar de la vida, la familia y los proyectos personales.

Controlar la presión arterial, el colesterol y la glucemia es fundamental, pero la salud cardiovascular también depende de otros factores. La actividad física, la calidad de la alimentación, el descanso adecuado, la gestión del estrés y el no fumar son aspectos que influyen en el riesgo cardiovascular.

1) Moverse más, sentarse menos. La actividad física regular es una de las herramientas más efectivas para proteger el corazón. Se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. También es crucial reducir el sedentarismo: caminar, usar las escaleras y hacer pausas activas son formas sencillas de sumar movimiento.

"No necesitamos convertirnos en atletas para cuidar nuestro corazón. Movernos más, permanecer menos tiempo sentados y encontrar una actividad que disfrutemos puede ser mucho más efectivo que proponernos rutinas imposibles de sostener. La clave es la constancia", afirmó el Dr. Miguel J. Schiavone (M.N. 122.283), cardiólogo y jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial del mencionado hospital.

2) Comer mejor, no perfecto. La alimentación cardioprotectora no depende de un único alimento, sino del patrón alimentario en general. Se aconseja priorizar verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y fuentes saludables de proteínas y grasas, limitando el sodio, azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados. El objetivo es construir un estilo de alimentación saludable que se pueda mantener en el tiempo.

3) Dormir bien y manejar el estrés. El sueño es crucial para la salud del corazón. Se recomienda que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche. La falta de sueño persistente se asocia con alteraciones metabólicas y un peor control de factores de riesgo cardiovascular. El estrés crónico también puede afectar la salud, fomentando hábitos poco saludables como el mal dormir, la falta de actividad física y una mala alimentación.

"Hoy entendemos la prevención cardiovascular de una manera más integral. Moverse, alimentarse bien, dormir adecuadamente, manejar el estrés y no fumar son herramientas esenciales para cuidar el corazón. No se trata de cambiar nuestra vida de un día para otro, sino de incorporar pequeños cambios sostenibles", indicó la Dra. Mariana Orozco Tapia (M.N. 176.080), médica cardióloga.

4) Dejar de fumar: una decisión que reduce el riesgo. Dejar de fumar es una de las medidas más efectivas para proteger el corazón y las arterias. Los beneficios de dejar el tabaco se observan independientemente de la edad o del tiempo que se haya fumado, y es importante evitar la exposición al humo de segunda mano.

5) Prevenir también es controlarse. Los hábitos saludables no sustituyen la necesidad de controles médicos. La hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes pueden no presentar síntomas durante años. Por eso, es fundamental conocer la presión arterial, el colesterol y la glucemia, y realizar controles periódicos para detectar factores de riesgo a tiempo.

La genética, la presión arterial, el colesterol, la glucemia y el tabaquismo son factores de riesgo cardiovascular, pero también lo son nuestros hábitos. "No existe un único hábito 'milagroso', sino pequeñas decisiones que, sostenidas en el tiempo, traen beneficios clínicamente relevantes", explicó Marcelo Halac, médico cardiólogo y secretario académico de la Carrera de Especialización en Cirugía Cardiovascular en la Universidad Hospital Italiano.

En este sentido, Halac destaca que "uno puede moverse más, aun sin hacer deporte" y menciona un estudio de The Lancet Public Health que indica que alcanzar los 7.000 pasos diarios, en lugar de 2.000, se asocia con un 25% menos de incidencia de enfermedad cardiovascular y un 47% menos de mortalidad cardiovascular.

El descanso y la alimentación también son importantes. Un estudio con más de 72.000 adultos mostró que la irregularidad en los horarios de sueño se relaciona con un aumento del 26% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca.

En cuanto a la alimentación, un metaanálisis de 2026 personas con enfermedad cardiovascular encontró que una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia con un 40% menos de eventos cardiovasculares recurrentes y un 26% menos de mortalidad total. Priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, pescado y aceite de oliva y reducir el consumo de ultraprocesados y carnes procesadas contribuye a un patrón alimentario saludable.

El estrés sostenido también impacta negativamente, ya que puede provocar alteraciones en el sueño, aumento de la presión arterial y hábitos poco saludables. "Desconectar no significa eliminar las obligaciones, sino generar espacios de recuperación: caminar, hacer actividad física, cuidar el descanso, mantener vínculos sociales, limitar la invasión laboral fuera de horario o reservar momentos sin pantallas. Son decisiones pequeñas cuya importancia está en sostenerlas en el tiempo", concluyó Halac.