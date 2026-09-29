Juicio a Oscar González: la defensa pidió absolverlo y el fallo se conocerá el 20 de octubre

FOTO: La defensa pidió absolver a Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres.

La defensa de Oscar González pidió la absolución del exlegislador en el juicio por la tragedia de las Altas Cumbres. Tras la audiencia del lunes en Villa Dolores, quedó confirmado que el juez Santiago Camogli dará a conocer el veredicto el martes 20 de octubre, a las 12.

Durante una exposición de más de cuatro horas, los defensores cuestionaron la investigación y la valoración de las pruebas. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini sostuvo que la Fiscalía no había considerado adecuadamente elementos que, según su interpretación, favorecían a González.

Uno de los ejes del alegato fue la mecánica del choque. La defensa sostuvo que Alejandra Bengoa había realizado una maniobra de sobrepaso y afirmó que, al momento del impacto con el BMW de González, al Renault Sandero le habrían faltado unos 24 metros para completar el regreso a su carril.

A la salida de los tribunales, Ortiz Pellegrini remarcó que su planteo se apoyaba en elementos reunidos durante la investigación. "No ofrecimos ninguna prueba", expresó, y cuestionó que parte de la evidencia recolectada por la propia Fiscalía no hubiera sido valorada en su alegato.

Entre los elementos que consideró centrales para respaldar su postura, mencionó la pericia de Ramiro Ojeda y los testimonios del camionero y de los testigos Ana Faraoni y Jonathan Rodríguez. Aseguró que la Fiscalía contaba con ese material desde noviembre de 2022.

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Según la interpretación expuesta por el abogado, el impacto se produjo en un 80% sobre el carril por el que circulaba el camión y en un 20% sobre el correspondiente a González. Ortiz Pellegrini atribuyó esa reconstrucción a la pericia y al testimonio del camionero, y sostuvo que ya surgía de las pruebas reunidas en 2022.

El letrado también fue consultado por el cuestionamiento de una de las hijas de Bengoa al horario del recital al que se dirigían las víctimas. En la pregunta se le señaló que el espectáculo comenzaba a las 21 y no entre las 16 y las 18, franja que la defensa había mencionado como argumento para sostener que viajaban apuradas.

"Nosotros no inventamos nada. Ella dijo eso en la Fiscalía, por eso lo mencionamos", respondió Ortiz Pellegrini, quien atribuyó el dato a una declaración de la hija de Bengoa.

Además, la defensa solicitó que se investigara a varios testigos por presunto falso testimonio.

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Al finalizar los alegatos, hablaron Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz. González también tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, pero decidió no hacerlo.

La fiscal Analía Gallaratto había mantenido la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y solicitado tres años y diez meses de prisión efectiva, además de diez años de inhabilitación para conducir.

Las querellas, por su parte, habían reclamado diez años de prisión y planteado la figura de homicidio con dolo eventual.

El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres y provocó la muerte de Alejandra Bengoa y graves lesiones a Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

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Informe de Roberto Fontanari.