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Una travesía hacia la libertad en "En la tierra de los arces"

En 1861, una joven noble escapa de su destino en Inglaterra para buscar su propio camino en Canadá.

29/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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FOTO: Una travesía hacia la libertad en "En la tierra de los arces"

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Inglaterra, 1861. En un contexto donde las decisiones de vida de las mujeres eran dictadas por la sociedad, Vivian, hija de un noble inglés, anhela más que los lujosos salones que la rodean. Su sueño de bailar y vivir libremente la lleva a tomar una decisión audaz: huir con Ross, el mozo de cuadras, hacia Canadá, donde la fiebre del oro promete no solo fortuna, sino también la anhelada libertad.

El viaje hacia la Columbia Británica no es solo un cambio de escenario, sino una prueba de valentía y autodescubrimiento. En un entorno salvaje y hermoso, Vivian se enfrenta a desafíos que pondrán a prueba su carácter y sus deseos. La historia se despliega en un mundo donde el amor puede fallar y la tierra exige coraje, obligándola a encontrar su verdadera identidad.

La novela, que se inscribe en el género de la romántica erótica, no solo narra una historia de amor, sino que también explora la búsqueda de la libertad personal en un contexto histórico que limita las aspiraciones de las mujeres. La prosa de la autora invita a los lectores a reflexionar sobre el papel de la mujer en el siglo XIX, mientras Vivian se aferra a su pasión por el baile como un símbolo de su lucha por la autonomía.

La obra, publicada por EDICIONES B en 2026, resuena con la actualidad, recordándonos que la búsqueda de la identidad y la libertad es un tema atemporal. En un mundo donde las expectativas sociales aún pesan, la historia de Vivian se convierte en un faro de esperanza y valentía.

La narrativa de "En la tierra de los arces" no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia y su lucha por el reconocimiento y la libertad. Es una obra que, sin duda, merece un lugar en la biblioteca de quienes buscan historias de empoderamiento y amor en tiempos difíciles.

EditorialEDICIONES B
GéneroRomántica, erótica
Año de edición2026
ISBN9788466685238
ISBN digital9788466685245
IdiomaEspañol

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