Convocan a bailarines santafesinos para representar a la provincia en Cosquín 2027

La provincia de Santa Fe presentó este martes en Rosario dos propuestas culturales que comenzarán en los próximos días: la décima edición de la Feria del Centro y la convocatoria para bailarines y bailarinas que integrarán la delegación santafesina en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.

Paulo Ricci, secretario de Desarrollo Cultural, destacó la continuidad de la agenda cultural tras los Juegos Suramericanos y señaló que la Feria del Centro abrirá este viernes 2 de octubre. El encuentro reunirá a 180 marcas y proyectos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con productos vinculados al diseño, la industria editorial, la cerámica, los juguetes, la cosmética natural y el arte gráfico, entre otros rubros.

Sobre la convocatoria para Cosquín, Ricci explicó que estará abierta hasta el 11 de octubre para bailarines y bailarinas mayores de 18 años que residan en Santa Fe. “Llegar al escenario principal de Cosquín es para muchas y muchos bailarines de todo el país, pero especialmente santafesinos, un objetivo muy grande”, sostuvo, y remarcó que la selección forma parte de una propuesta integral del Ministerio de Cultura junto con la Escuela Provincial de Danzas Isabel Taboga.

Lorena Concari, codirectora coreográfica y jurado de la convocatoria, detalló que se evaluará el desempeño técnico, la musicalidad y las posibilidades creativas de cada postulante. Las audiciones se realizarán en cinco nodos: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Avellaneda y Sunchales. La inscripción se encuentra disponible a través del portal Santa Fe Cultura.

Informe de Fernando Carrafiello.