La Isla Maciel albergó el primer encuentro latinoamericano sobre turismo comunitario urbano

La Isla Maciel fue escenario del Primer Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario Urbano (ELTCU), una iniciativa que durante cuatro días reunió a organizaciones, cooperativas, comunidades, universidades e instituciones de siete países para debatir y promover modelos turísticos vinculados con el desarrollo local.

Representantes de Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, México, Venezuela y Argentina participaron de las jornadas, que convocaron a más de 200 personas y tuvieron como uno de sus ejes la posibilidad de impulsar un turismo respetuoso de los territorios, sus habitantes, sus identidades y su patrimonio cultural.

El encuentro puso en discusión problemáticas que atraviesan a distintos destinos urbanos de América Latina, entre ellas la gentrificación, la estigmatización de determinados barrios, el cuidado ambiental desde las propias comunidades y la necesidad de que la actividad turística contribuya al fortalecimiento de la economía social.

También participaron estudiantes, docentes e investigadores universitarios, junto con guías, promotores turísticos y especialistas, en un intercambio de experiencias sobre proyectos que buscan construir otras formas de conocer las ciudades y establecer una relación más directa con quienes habitan los territorios visitados.

La programación combinó los espacios de reflexión con actividades culturales y comunitarias. Más de 100 artistas participaron de la tradicional pintada anual, que dejó más de 40 nuevos murales en Isla Maciel. Además, hubo talleres, puestos de feriantes, música en vivo y una obra de teatro protagonizada por el grupo de jubilados del barrio.

La orquesta infantojuvenil La Pandilla, de la Fundación Isla Maciel, formó parte de las actividades musicales, mientras que una olla popular abierta a la comunidad propició el encuentro entre participantes y vecinos.

En forma simultánea se realizaron cuatro recorridos temáticos por el barrio, centrados en Historia, Arte, Memoria y Derechos Humanos, y Género.

El encuentro tuvo al Museo Comunitario Isla Maciel como uno de sus principales espacios y reforzó su papel dentro de una modalidad turística que propone recuperar las historias locales, generar intercambios con las comunidades y favorecer que los beneficios de la actividad permanezcan en los propios territorios.