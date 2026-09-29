Gastón Gaudio se postula para la presidencia de Independiente y promete grandes cambios

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El reconocido extenista argentino Gastón Gaudio ha anunciado su intención de postularse como candidato a la presidencia de Independiente en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Gaudio ha declarado que contará con un respaldo financiero "más grande de la historia del club" a cambio de visibilidad publicitaria en la camiseta. Esta promesa se basa en una reunión mantenida con el emir qatarí, Iamin bin Hamad Al Thani.

El exjugador también dejó en claro que no contempla a Independiente como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), afirmando que "la pasión no se puede comprar nunca". Su candidatura busca devolver al club a los primeros planos del fútbol argentino.

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