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Gastón Gaudio se postula para la presidencia de Independiente y promete grandes cambios

El extenista argentino Gastón Gaudio competirá en las elecciones de diciembre para liderar el club Independiente, prometiendo un apoyo económico sin precedentes.

29/09/2026 | 18:42Redacción Cadena 3

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Gastón Gaudio presentó su candidatura a presidente de Independiente.

FOTO: Gastón Gaudio presentó su candidatura a presidente de Independiente.

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Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El reconocido extenista argentino Gastón Gaudio ha anunciado su intención de postularse como candidato a la presidencia de Independiente en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Gaudio ha declarado que contará con un respaldo financiero "más grande de la historia del club" a cambio de visibilidad publicitaria en la camiseta. Esta promesa se basa en una reunión mantenida con el emir qatarí, Iamin bin Hamad Al Thani.

El exjugador también dejó en claro que no contempla a Independiente como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), afirmando que "la pasión no se puede comprar nunca". Su candidatura busca devolver al club a los primeros planos del fútbol argentino.

Noticia en desarrollo...

Lectura rápida

¿Quién se postula para la presidencia de Independiente?
Gastón Gaudio, extenista argentino, ha confirmado su candidatura.

¿Cuándo serán las elecciones?
Las elecciones se realizarán en diciembre de este año.

¿Qué apoyo financiero recibirá?
Gaudio promete el respaldo económico más grande en la historia del club.

¿Con quién se reunió para obtener apoyo?
Se reunió con el emir qatarí, Iamin bin Hamad Al Thani.

¿Qué opina sobre las SAD?
Gaudio rechaza la idea de que Independiente sea una Sociedad Anónima Deportiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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