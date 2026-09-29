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Central festeja en el Monumento: miles de hinchas recibieron al plantel campeón

Una multitud auriazul copó este martes el Monumento Nacional a la Bandera para celebrar la conquista de la Supercopa Internacional. El plantel de Rosario Central llegó con el trofeo para compartir la coronación con sus hinchas.

29/09/2026 | 20:35Redacción Cadena 3 Rosario

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Una multitud auriazul copó este martes el Monumento Nacional a la Bandera.

FOTO: Una multitud auriazul copó este martes el Monumento Nacional a la Bandera.

El plantel de Rosario Central llegó con el trofeo para compartir la coronación con sus hinchas.

FOTO: El plantel de Rosario Central llegó con el trofeo para compartir la coronación con sus hinchas.

Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.

FOTO: Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.

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Rosario Central trasladó los festejos por la Supercopa Internacional al corazón de la ciudad. Miles de hinchas se congregaron este martes en el Monumento Nacional a la Bandera para recibir al plantel y celebrar una nueva estrella.

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Desde varias horas antes, una marea azul y amarilla comenzó a ocupar el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores. Camisetas, banderas y cánticos acompañaron la espera de familias y simpatizantes de todas las edades.

La convocatoria oficial había sido anunciada para las 19 bajo la consigna “La Copa en el Monumento con el plantel”, con la intención de reunir a los campeones con los hinchas y cerrar los festejos por la consagración.

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El plantel llevó la copa al Monumento

Los futbolistas y el cuerpo técnico canalla llegaron al lugar con el trofeo conseguido tras la final ante Estudiantes de La Plata, disputada el sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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La celebración permitió que los hinchas volvieran a encontrarse con los protagonistas de la conquista y pudieran ver de cerca la copa en medio de una multitudinaria convocatoria.

El festejo en el Monumento se convirtió así en el cierre de varios días de celebración para Central después de sumar un nuevo título oficial a su historia.

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