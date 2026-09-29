Daniil Medvedev se consagra en el ATP 250 de Hangzhou tras vencer a Andrey Rublev

Los torneos de tenis en Asia llegaron a su fin con las victorias del ruso Daniil Medvedev y el español Alejandro Davidovich Fokina, quienes se proclamaron campeones en Hangzhou y Chengdú, respectivamente.

En la final del ATP 250 de Hangzhou, Medvedev (6°) demostró su calidad al derrotar a su compatriota Andrey Rublev (25°) con un marcador de 7-5 y 6-4.

El ex número uno del mundo avanzó a la final tras vencer a Roman Safiullin (7-5, 6-4), mientras que Rublev se deshizo de Kyrian Jacquet (7-6(0), 6-1).

En su décimo enfrentamiento, donde Medvedev lideraba el historial 7-2, la primera manga fue muy equilibrada. Sin embargo, el ruso logró quebrar el servicio de Rublev justo antes del tiebreak, cerrando el set en 7-5.

En el segundo set, el máximo favorito rompió el saque de Rublev al inicio, estableciendo un 2-0. A pesar de que tuvo que salvar dos bolas de break en el sexto juego, Medvedev mantuvo su saque y selló la victoria, logrando así su 24.º título profesional en superficie dura.

Por otro lado, Davidovich Fokina tuvo una semana excepcional al coronarse campeón del ATP 250 de Chengdú, alcanzando su segundo título en el circuito.

El español, que había estado fuera de las canchas durante dos meses, logró avanzar sin ceder más que un set en todo el torneo. En la final, se enfrentó al polaco Hubert Hurkacz, al que venció en sets corridos.

Davidovich rompió el saque de Hurkacz en el 3-3 del primer set, llevándoselo por 6-4. El segundo set estuvo muy parejo, sin quiebres, y se decidió en un tiebreak donde el polaco no pudo aprovechar cuatro puntos de set, lo que permitió que el español se recuperara y sellara el triunfo en su primera oportunidad con un 7-6(7).