Maxi Ghione detenido por privación de libertad y amenazas: secuestraron armas en su casa
La detención se produjo tras un allanamiento en la vivienda del actor ubicada en la provincia de Santa Fe. Se secuestraron al menos ocho armas de fuego.
FOTO: El actor también da clases de actuación.
Maximiliano "Maxi" Ghione, reconocido actor argentino, fue arrestado el pasado martes en el marco de una investigación relacionada con una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. La detención se llevó a cabo tras un allanamiento en su residencia, situada en Lehmann, en la provincia de Santa Fe, donde también se ha dedicado a un emprendimiento gastronómico.
Durante el operativo, las autoridades policiales confiscaron al menos ocho armas de fuego, las cuales se integrarán a la causa. La investigación se originó a raíz de denuncias por supuestas amenazas que implicaban el uso de armas, lo que llevó a la intervención del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.
Una vez culminado el allanamiento, Ghione fue trasladado a Rafaela, donde permanece bajo la custodia de la justicia mientras avanza la investigación. Las autoridades judiciales están trabajando para esclarecer los detalles de lo sucedido en su hogar y determinar la implicancia del actor en los hechos denunciados. En los próximos días se espera que se formalicen las imputaciones correspondientes y se definan las acciones legales que tomará la fiscalía.
Maximiliano Ghione, nacido en 1973, cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la actuación, dirección y docencia. A lo largo de su carrera ha participado en populares programas de televisión como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, además de haber intervenido en películas reconocidas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso, así como en diversas producciones teatrales.
En años recientes, Ghione tomó la decisión de abandonar Buenos Aires para establecerse en Lehmann, donde se dedicó a la gastronomía al abrir un bodegón, alejándose de su carrera actoral y enfocándose en su nuevo proyecto.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
El actor argentino Maximiliano "Maxi" Ghione fue detenido.
¿Por qué fue detenido?
Se investiga por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.
¿Dónde ocurrió la detención?
La detención se realizó en Lehmann, provincia de Santa Fe.
¿Qué se encontró en el allanamiento?
Se secuestraron al menos ocho armas de fuego en su vivienda.
¿Quién dirige la investigación?
La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig del MPA de Sunchales.
[Fuente: Noticias Argentinas]