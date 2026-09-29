Cayó un joven con pedido de captura por una causa de venta de drogas en Nuevo Alberdi

Un joven de 22 años que tenía un pedido de captura vigente desde marzo fue detenido este martes durante una serie de allanamientos realizados en Nuevo Alberdi, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con participación de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. Se concretaron tres allanamientos en distintos domicilios del barrio, luego de tareas destinadas a establecer dónde se encontraba el sospechoso.

La investigación había comenzado en diciembre de 2025 a partir de información sobre presuntas maniobras de venta de drogas al menudeo en inmediaciones de Calle 1353 y Bouchard.

Según informó el Gobierno provincial, en las actuaciones aparecían mencionadas distintas personas vinculadas a la denominada banda de “Lichi Romero”. Con el avance de la pesquisa se incorporaron reportes sobre movimientos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes.

FOTO: El sospechoso fue detenido durante tres allanamientos realizados por la PDI.

Prófugo desde marzo

El 6 de marzo pasado, la PDI había realizado cinco allanamientos relacionados con la misma investigación. En aquella oportunidad fueron secuestradas más de 400 dosis de cocaína, motocicletas y otros elementos, mientras que cuatro personas quedaron aprehendidas.

Uno de los investigados no fue localizado y quedó con pedido de captura.

Durante septiembre, nuevas tareas investigativas indicaron que el sospechoso habría regresado a la zona de Calle 1353 y Bouchard. Los investigadores realizaron tareas de campo y utilizaron drones para determinar sus movimientos.

De acuerdo con la investigación, el joven se encontraría viviendo en una propiedad lindera a la de sus familiares. Además, los pesquisas detectaron la posible presencia de personas que cumplían la función de advertir sobre la llegada de vehículos o desconocidos al sector.

Con esos elementos fueron solicitadas tres órdenes de allanamiento, ejecutadas durante la mañana de este martes por efectivos de la División Microtráfico y la Sección Canes de la PDI.

FOTO: Secuestraron cocaína, marihuana, dinero, celulares y un sistema de videovigilancia.

Intentó escapar por un pasillo

Al ingresar a uno de los domicilios, los agentes observaron a un hombre y una mujer que intentaban alejarse por un pasillo lindero junto a un bebé. Fueron interceptados y los investigadores constataron que el hombre era la persona que tenía el pedido de captura.

En el inmueble también encontraron cámaras de seguridad instaladas tanto en el interior como en el exterior, que, según la investigación, le habrían permitido advertir la llegada de los policías.

Durante la requisa fueron secuestrados 54 envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína en el test orientativo, con un peso total de 27 gramos.

Además, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, un DVR, 37 mil pesos, 200 dólares y un televisor de 43 pulgadas. En otro de los domicilios allanados encontraron un envoltorio con 1,43 gramos de marihuana.

Por disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, Diego Ariel M., de 22 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia por la causa vinculada con comercio de estupefacientes.

La investigación continuará con el análisis de los teléfonos, el sistema de videovigilancia y el resto de los elementos secuestrados.