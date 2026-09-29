Santiago del Estero da inicio a la 16ª Feria del Libro con destacados autores nacionales e internacionales

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero dará comienzo este miércoles 30 de septiembre, y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre en el Centro de Convenciones Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). Este evento cultural, bajo el lema "Santiago lee con vos", cuenta con el apoyo de la Fundación El Libro y tendrá entrada gratuita, ofreciendo una amplia variedad de actividades que abarcan literatura, historia, gastronomía y nuevas tecnologías.

Entre los invitados internacionales destaca la participación del escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, quien ha sido formado en la Sorbona de París y es ganador del Premio Nacional de Literatura de Perú. Landeo Muñoz ofrecerá una conferencia titulada "Literatura quechua en el siglo XXI", donde abordará la narrativa andina contemporánea y la relevancia de la lengua quechua en la actualidad.

La feria también acogerá la presentación de El canto invisible, la nueva novela de la reconocida autora Claudia Piñeiro, quien dialogará sobre su obra con el periodista Carlos Aletto. Asimismo, la poeta Beatriz Vignoli participará en el acto inaugural.

La programación incluirá actividades como un taller de creatividad a cargo de Pedro Saborido, la presentación de Una historia de la felicidad, y un recital titulado "Recital de mitos" con Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti. Felipe Pigna también estará presente para presentar su obra 76: el año que nos cambió para siempre, mientras que Ximena Sáenz ofrecerá una propuesta que fusiona gastronomía y literatura. Fernando Signorini compartirá sus vivencias junto a Diego Maradona.

El Centro Cultural del Bicentenario albergará diversas actividades dirigidas a un público joven, destacando el 5° Espacio Infantil, Juvenil y Cómics. Este espacio contará con más de 70 stands, 25 espectáculos en vivo y más de 40 talleres relacionados con robótica, inteligencia artificial y arte. Habrá también presentaciones de K-Pop, batallas de rap, cosplay y magia, además de clínicas de animación y guion con referentes de la novela gráfica como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

Una de las actividades más innovadoras será la experiencia participativa "Soy Santiagueño, soy...", que permitirá al público cargar contenidos sobre talentos y oficios mediante un código QR, proyectándolos en tiempo real en la pantalla central del Fórum. Las actividades se desarrollarán en el Fórum, ubicado en Perú 510, y en el CCB, en Libertad 439.