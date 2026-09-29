Marcos Calligaris y Archi Londero repasaron sus libros sobre Córdoba en la antesala de San Jerónimo

En la antesala del día de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, los periodistas Marcos Calligaris y Archi Londero compartieron este martes una emotiva charla en la histórica confitería La Oriental junto a Chema Forte para repasar sus respectivas obras literarias, centradas en la identidad local.

Durante el encuentro, se destacó la particularidad de que Calligaris redactó “450 historias breves de Córdoba” mientras residía en Moscú, utilizando la escritura como un puente cotidiano para canalizar la distancia y mantenerse conectado con su tierra natal.

Por su parte, Londero habló de “Nostalgias cordobesas”, un libro en el que rescata vivencias y travesuras urbanas de una época en la que aún no existían los teléfonos celulares y la vida comunitaria se desarrollaba a otro ritmo.

Calligaris explicó que escribir a más de 16.000 kilómetros de distancia le permitió descubrir aspectos inéditos de su ciudad natal y comprender el mundo desde una perspectiva profundamente cordobesa.

Entre sus microrrelatos, mencionó datos curiosos como los dos días en que Córdoba fue capital de la República Argentina, el antiguo trazado de la Ruta Nacional 9 por la plaza de barrio General Paz o la visita del tenor Enrico Caruso al Teatro San Martín.

Asimismo, el periodista remarcó que Córdoba es la ciudad de mayor extensión en superficie de Argentina y cuenta con más de 500 barrios, muchos de los cuales conservan ejes temáticos como los gobernadores de Malvinas o fundadores.

Por su parte, Archi Londero detalló que su obra fue concebida a mano y con una mentalidad analógica que evoca la mística del periodismo tradicional con teletipos, máquinas de escribir y olor a tinta.

A través de sus relatos, Londero busca retratar la esencia de aquella aldea donde las rodillas rapadas y los juegos en la calle marcaban la infancia de los vecinos.

Entre las perlitas que rescató para fundamentar el orgullo local, citó el paso de la Fórmula 1 por tierras cordobesas o el noviazgo juvenil de Mirtha Legrand que la convirtió en hincha de Instituto, reflejando el sentir de una comunidad que se percibe única.

Un destacado punto de coincidencia entre ambos libros es el recuerdo de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Córdoba en 1987, acontecimiento que congregó a una multitud en el predio de FAdeA.

Londero evocó sus vivencias juveniles durante aquella masiva fiesta de fe, mientras que Calligaris explicó que le dedicó dos de sus crónicas a dicha visita, resaltando detalles como la fabricación local del papamóvil sobre una camioneta Renault Traffic, que hoy se exhibe en el Museo de la Industria.

Ambos escritores coincidieron en que rememorar este tipo de hitos consolida el patrimonio intangible y la memoria colectiva de la sociedad cordobesa.

Durante el diálogo, los autores reconocieron la huella ineludible del escritor Daniel Salzano en su estilo narrativo, asumiéndose como continuadores de su mirada entrañable sobre las calles y personajes de la ciudad.

En la víspera del santo patrono San Jerónimo, la mesa de Cadena 3 celebró el orgullo de pertenencia y esa particular autopercepción que lleva a los cordobeses a sentir un profundo amor por su suelo.

De este modo, la emisora reunió dos testimonios esenciales que rescatan el pasado analógico y reafirman la vigencia de la cultura cordobesa a través de la literatura y el periodismo.