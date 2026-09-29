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Camino a los festivales Notas

Jesús María abrió el registro de alojamientos turísticos para el Festival 2027

El trámite es gratuito y obligatorio para quienes ofrezcan hospedaje temporario. Se realiza de manera presencial en la oficina de Turismo y el plazo vence el 30 de noviembre.

29/09/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

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La Municipalidad de Jesús María abrió las inscripciones para quienes quieran ofrecer alojamiento temporario durante el Festival de Doma y Folklore 2027. El trámite es gratuito y obligatorio, y alcanza a propiedades ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad.

Los interesados deben inscribirse en el Registro de Alojamientos Turísticos Alternativos Temporarios. La atención es presencial en la oficina de Turismo, ubicada en la Explanada del Ferrocarril, de martes a domingos, de 9 a 19.

Para realizar el trámite, se debe presentar una copia del DNI y una copia de un impuesto o servicio en el que figure la dirección de la propiedad que se busca registrar.

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El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre. Para obtener más información o realizar consultas, está disponible el teléfono 3525539014.

Según informó el municipio, el registro busca ofrecer mayores condiciones de seguridad a quienes se hospeden en la ciudad durante el festival y prevenir estafas en la contratación de alojamientos.

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Lectura rápida

¿Qué se abrió en Jesús María? Se abrieron las inscripciones para ofrecer alojamiento temporario durante el Festival de Doma y Folklore 2027.

¿Quiénes deben inscribirse? Los propietarios que deseen ofrecer alojamiento temporario deben inscribirse.

¿Cuándo vence el plazo de inscripción? El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

¿Dónde se realiza el trámite? El trámite se realiza de manera presencial en la oficina de Turismo, en la Explanada del Ferrocarril.

¿Por qué se implementa este registro? El registro busca ofrecer mayores condiciones de seguridad y prevenir estafas en la contratación de alojamientos.

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