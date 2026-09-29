La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró un camino de comunidad y acompañamiento
La fundación celebró sus primeros cinco años con un encuentro en Río Ceballos, donde familias, organizaciones amigas, profesionales, voluntarios y colaboradores se reunieron para festejar el legado vivo del doctor Jérôme Lejeune.
29/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3
FOTO: La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró un camino de comunidad y acompañamiento.
La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró sus primeros cinco años de camino compartido con un encuentro muy especial en Campo de Flores, Río Ceballos, donde familias, organizaciones amigas, profesionales, voluntarios y colaboradores se reunieron para festejar el legado vivo del doctor Jérôme Lejeune y todo lo construido juntos.
Fue una tarde para encontrarse, agradecer y celebrar, entre juegos, música, una merienda compartida y distintos momentos de intercambio.
La comunidad de la Fundación volvió a poner en el centro aquello que la inspira desde sus comienzos: acompañar a las personas con discapacidad intelectual de origen genético y a sus familias, cuidar su salud y defender su dignidad.
Estos cinco años representan mucho más que una fecha. Son una historia construida entre muchas personas: familias que confiaron, profesionales que acompañaron, voluntarios que brindaron su tiempo, colaboradores y organizaciones que se sumaron a este camino.
La celebración recuperó también la imagen de la siembra y la cosecha: cinco años de escucha, cuidado y vínculos que hoy se expresan en una comunidad que continúa creciendo y renovando su compromiso.
El legado de Jérôme Lejeune sigue vivo cuando una persona es escuchada, cuando una familia se siente acompañada y cuando todos trabajan para que cada vida pueda ser cuidada, valorada y respetada.
Lectura rápida
¿Qué celebró la Fundación? La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró sus cinco años de trabajo en un encuentro especial.
¿Quiénes asistieron al encuentro? Asistieron familias, organizaciones amigas, profesionales, voluntarios y colaboradores.
¿Cuándo se realizó la celebración? La celebración tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se llevó a cabo el evento? El evento se llevó a cabo en Campo de Flores, Río Ceballos.
¿Por qué es importante esta celebración? Es importante porque representa una historia de colaboración y compromiso con las personas con discapacidad intelectual de origen genético y sus familias.