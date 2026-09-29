FOTO: La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró un camino de comunidad y acompañamiento.

La Fundación Jérôme Lejeune Argentina celebró sus primeros cinco años de camino compartido con un encuentro muy especial en Campo de Flores, Río Ceballos, donde familias, organizaciones amigas, profesionales, voluntarios y colaboradores se reunieron para festejar el legado vivo del doctor Jérôme Lejeune y todo lo construido juntos.

Fue una tarde para encontrarse, agradecer y celebrar, entre juegos, música, una merienda compartida y distintos momentos de intercambio.

La comunidad de la Fundación volvió a poner en el centro aquello que la inspira desde sus comienzos: acompañar a las personas con discapacidad intelectual de origen genético y a sus familias, cuidar su salud y defender su dignidad.

Estos cinco años representan mucho más que una fecha. Son una historia construida entre muchas personas: familias que confiaron, profesionales que acompañaron, voluntarios que brindaron su tiempo, colaboradores y organizaciones que se sumaron a este camino.

La celebración recuperó también la imagen de la siembra y la cosecha: cinco años de escucha, cuidado y vínculos que hoy se expresan en una comunidad que continúa creciendo y renovando su compromiso.

El legado de Jérôme Lejeune sigue vivo cuando una persona es escuchada, cuando una familia se siente acompañada y cuando todos trabajan para que cada vida pueda ser cuidada, valorada y respetada.