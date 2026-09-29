La misión Crew-13 de NASA y SpaceX podría llegar a la ISS en menos de 9 horas

NASA y SpaceX se prepararon para lanzar la misión Crew-13 el próximo 1 de octubre, con la expectativa de que la nave Dragon llegue a la Estación Espacial Internacional (ISS) en menos de nueve horas tras el despegue. La misión, que se llevará a cabo desde el Space Launch Complex 40 en la Estación Espacial de Cape Canaveral, tiene como objetivo integrar a los astronautas a la Expedición 75.

El lanzamiento está programado para las 11:10 a.m. EDT. En los días previos, los equipos completarán las preparaciones finales y revisiones de disponibilidad para confirmar que los astronautas, la estación espacial, la nave Dragon y el cohete Falcon 9 estén listos para el vuelo.

Menos de Nueve Horas a la Estación Espacial

Si el Crew-13 despega el 1 de octubre, se espera que la nave Dragon llegue a la ISS menos de nueve horas después, con un acoplamiento planeado para alrededor de las 8 p.m. en el puerto de proa del módulo Harmony.

Después del lanzamiento, el Falcon 9 llevará a la Dragon a la órbita, donde la nave realizará maniobras para igualar la trayectoria de la estación antes de acoplarse, un proceso controlado donde la Dragon se alinea con un puerto designado y se asegura firmemente.

El módulo Harmony es uno de los módulos de conexión de la estación y proporciona ubicaciones de acoplamiento para naves espaciales visitantes.

Conoce a los Astronautas del Crew-13

La astronauta de NASA, Jessica Watkins, será la comandante de la nave, mientras que Luke Delaney, también de NASA, actuará como piloto. El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Joshua Kutryk, y el cosmonauta de Roscosmos, Sergey Teteryatnikov, serán especialistas de la misión.

Una vez que lleguen a la estación, los cuatro astronautas se convertirán en miembros de la Expedición 75. Las expediciones en la estación espacial son misiones de larga duración en las que las tripulaciones realizan investigaciones científicas, mantienen el laboratorio en órbita y apoyan demostraciones tecnológicas y otras operaciones.

En la actualidad, el Crew-13 se encuentra en cuarentena en el Centro Espacial Johnson de NASA en Houston, como precaución estándar antes del vuelo para reducir el riesgo de enfermedades antes del lanzamiento. El equipo tiene programado viajar a NASA Kennedy el sábado 26 de septiembre, mientras continúan los preparativos finales para el lanzamiento planeado del 1 de octubre.