¿Por qué la duración del día en la Tierra varía? Un nuevo estudio revela secretos del núcleo terrestre

FOTO: ¿Por qué la duración del día en la Tierra varía?

La duración de un día en la Tierra, comúnmente considerada como 24 horas, en realidad presenta variaciones que pueden ser medidas en milisegundos. Esta fluctuación, aunque pequeña, ha intrigado a los científicos durante décadas, quienes han comenzado a desentrañar las causas que la originan.

Estudios sobre el núcleo y el manto terrestre

Desde hace aproximadamente tres décadas, los científicos han observado que el núcleo líquido de la Tierra no rota a una velocidad constante. Investigaciones previas han indicado que el núcleo puede acelerar y desacelerar en ciclos de varias décadas, mientras que el manto, la capa rocosa de unos 3,000 kilómetros de espesor, responde a estos cambios en direcciones opuestas. Cuando el núcleo se acelera, el manto tiende a desacelerar y viceversa.

Este intercambio de movimiento se debe a que el momento angular total de la Tierra debe permanecer constante. Por lo tanto, incluso cambios muy pequeños en la rotación del manto pueden alterar la duración del día en milisegundos.

Un tirón gravitacional oculto

Un nuevo estudio publicado el 23 de septiembre en la revista Nature por el estudiante de doctorado en física de la Universidad de Alberta, Huifeng Zhang, y el profesor Mathieu Dumberry, sugiere que pequeñas variaciones en la velocidad de rotación del núcleo interno de la Tierra generan lo que se conoce como un "torque gravitacional". Este fenómeno ocurre porque el núcleo interno no es perfectamente esférico, lo que permite que sus movimientos interactúen gravitacionalmente con distribuciones de masa desiguales en el manto.

Este tipo de interacción puede modificar ligeramente la velocidad de rotación del manto, provocando cambios en la duración del día.

Fuerzas en juego en la rotación terrestre

Además, existe otra fuerza que actúa en la frontera entre el núcleo y el manto, conocida como "torque de frontera núcleo-manto", que produce fricción y resistencia electromagnética, oponiéndose al tirón gravitacional. Esta resistencia limita la cantidad de variación que puede experimentar la duración del día.

Los investigadores concluyeron que las pequeñas variaciones observadas en la duración del día surgen de sutiles cambios en el equilibrio entre el torque gravitacional y el torque de frontera núcleo-manto.

Un núcleo interno más dinámico de lo que se pensaba

Este hallazgo no solo ayuda a resolver un misterio sobre la duración cambiante del día en la Tierra, sino que también proporciona nueva información sobre lo que ocurre en las profundidades del planeta. Según Zhang y Dumberry, el núcleo interno parece "deformarse viscosa" en un período de aproximadamente 10 años, lo que sugiere que el interior más profundo de la Tierra puede cambiar de forma y responder a fuerzas de manera mucho más dinámica de lo que su composición sólida podría implicar.