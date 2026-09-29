Un compuesto del granado mejora la función cardíaca hasta en un 80% según un estudio

Investigadores del King's College London encontraron que un compuesto llamado urolitina A, que el cuerpo produce tras consumir alimentos como el granado, nueces y algunas bayas, puede mejorar la función cardíaca hasta en un 80% en modelos animales de una forma difícil de tratar de insuficiencia cardíaca. Este compuesto ayudó a que el tejido cardíaco rígido se relajara, reduciendo la cicatrización y el agrandamiento anormal del corazón.

Una forma complicada de insuficiencia cardíaca

Los hallazgos podrían beneficiar a cerca de medio millón de personas en el Reino Unido que padecen una forma de insuficiencia cardíaca conocida como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En esta condición, el corazón puede bombear sangre efectivamente, pero se vuelve demasiado rígido para relajarse adecuadamente entre latidos, dificultando su llenado con sangre.

Esta forma de insuficiencia cardíaca representa aproximadamente la mitad de todos los casos de insuficiencia cardíaca y puede causar falta de aliento, fatiga, menor capacidad de ejercicio y una calidad de vida reducida. Las opciones de tratamiento son limitadas, ya que la condición es difícil de manejar debido a múltiples factores, incluyendo la edad, la hipertensión y la diabetes.

El Dr. Joseph Burgoyne, autor principal del estudio, afirmó: "Este tipo de insuficiencia cardíaca está en aumento a medida que las poblaciones envejecen y las tasas de obesidad y diabetes aumentan. A pesar de su creciente carga, las opciones de tratamiento siguen siendo limitadas debido a la complejidad de la enfermedad, que varía considerablemente entre los pacientes."

Cómo actúa la urolitina A en el corazón

Los científicos han mostrado un creciente interés en la urolitina A debido a sus asociaciones con el envejecimiento saludable y la función mitocondrial, un proceso que genera energía en el cuerpo. Por primera vez, los investigadores descubrieron que la urolitina A activa una proteína llamada PKGla, que desempeña un papel crucial en la función de los vasos sanguíneos y la relajación del músculo cardíaco. Este compuesto actúa sobre un aminoácido específico dentro de la proteína, activando una vía asociada con beneficios cardiovasculares.

En modelos animales, el tratamiento con urolitina A mejoró las medidas de función cardíaca hasta en un 80% en comparación con modelos que no recibieron el compuesto. Los experimentos de laboratorio también mostraron que la urolitina A ayudó al tejido cardíaco a relajarse más efectivamente y redujo la fibrosis, que es la cicatrización dañina que puede interferir con la función cardíaca normal.

El compuesto también limitó el agrandamiento de las células del músculo cardíaco en comparación con los controles, ayudando a que las células mantuvieran una función más normal.

Resultados en tejido cardíaco humano diseñado

El equipo también probó la urolitina A en tejido cardíaco humano diseñado a partir de células madre humanas. Este modelo de laboratorio innovador imita de cerca la estructura y función del músculo cardíaco humano. La urolitina A mejoró significativamente la relajación en el tejido diseñado, sugiriendo que los efectos observados en modelos animales podrían traducirse potencialmente en la función cardíaca humana.

A diferencia de muchos compuestos que se exploran como tratamientos experimentales, la urolitina A ya se ha estudiado en humanos y ha mostrado un perfil de seguridad favorable. Sin embargo, se requiere más investigación antes de que los hallazgos puedan llevar a tratamientos para los pacientes. No obstante, los resultados apuntan a un objetivo terapéutico prometedor y a un compuesto de origen natural que podría ayudar a los investigadores a abordar una necesidad importante en la medicina cardiovascular.

Un nuevo objetivo terapéutico potencial

El Dr. Burgoyne añadió: "Este tipo de insuficiencia cardíaca sigue siendo una de las formas más desafiantes de enfermedad cardíaca para tratar. Nuestros hallazgos identifican un objetivo terapéutico completamente nuevo y demuestran que la urolitina A puede activar esta vía para mejorar la relajación del corazón y reducir la gravedad de la enfermedad. Esto plantea la emocionante posibilidad de desarrollar nuevos tratamientos que mejoren los resultados clínicos y la calidad de vida de las personas que viven con esta condición."

El estudio fue publicado en Science Advances y fue financiado por la British Heart Foundation.