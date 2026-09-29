Cómo proteger tu casa y auto de los temporales en Córdoba

Tras los recientes temporales de granizo y abundante caída de agua en las Sierras Chicas y alrededores, la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofe de Córdoba puso el foco en la prevención ciudadana.

El vocero del organismo y jefe de bomberos, Roberto Schreiner, remarcó que, ante escenarios de precipitaciones intensas en cortos períodos, la respuesta de los hogares y la conducta de la población resulta determinante para evitar daños de gravedad.

El especialista subrayó la importancia de adoptar un enfoque preventivo en el hogar: "Podemos tomar este concepto de estar preparados para esperar estos eventos, soportarlos y después sobreponernos. Puede ser un ser humano resiliente, pero también puede ser una vivienda y un barrio resiliente".

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Para lograr esa preparación en las viviendas y en la vía pública, Schreiner detalló las siguientes recomendaciones clave:

Respetar las alertas tempranas: "Lo primero que hay que hacer en una casa es no subestimar las alertas. Eliminemos esa frase de 'al final no pasó nada'", enfatizó. Pedió especial cuidado a la hora de circular: "Esperar, no salir a transitar cuando está lloviendo, porque en la desesperación de la pedrea andás más rápido por buscar un refugio y podés chocar".

Revisión de techos y cañerías de desagüe: explicó que la caída de piedra suele arrancar hojas que terminan tapando las bajadas de agua. Por eso, aconsejó limpiar canaletas y desagües de manera periódica para evitar inundaciones internas cuando caiga mucha agua en poco tiempo.

Asegurar aberturas ante el viento: frente a tormentas con ráfagas intensas, la medida elemental es cerrar todas las ventanas y puertas para evitar corrientes de aire que puedan descompensar las estructuras o romper vidrios.

Equipamiento básico de emergencia: instó a contar con elementos esenciales de primera necesidad, como linternas, velas y matafuegos operativos dentro de las casas.

En cuanto al panorama provincial, Schreiner destacó que la infraestructura de contención y el trabajo coordinado entre municipios, bomberos y la Policía evitaron desbordes de ríos en zonas críticas como Unquillo o Villa Allende. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mantener el alerta ante el desarrollo de nuevos eventos meteorológicos.