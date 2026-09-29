Audiencia por la búsqueda de identidad: ocho denunciantes declararon contra dos parteras

Una audiencia con ocho testimonios de denunciantes comenzó este lunes en los tribunales federales de Rosario, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la identidad y el origen de personas nacidas hace varias décadas. Entre las denunciadas se encuentran las hermanas Silvia Viale y Dolly, señaladas por distintos denunciantes que buscan reconstruir qué ocurrió con sus nacimientos y conocer a sus familias biológicas.

Los casos presentan características diferentes. Algunas personas aseguran contar con documentación en la que figura la firma de alguna de las dos hermanas en sus partidas de nacimiento, mientras que otras no tienen partidas o registros que permitan reconstruir con claridad lo sucedido. La audiencia reúne testimonios de personas que durante años buscaron respuestas sobre su origen y que ahora esperan que la Justicia pueda determinar qué ocurrió.

Uno de los testimonios corresponde a Eduardo, quien contó que nació el 29 de mayo de 1970, aunque fue anotado oficialmente el 3 de junio de ese año. Según relató, durante mucho tiempo creyó que se trataba de una adopción convencional, hasta que a los 35 años un familiar le reveló que era adoptado. A partir de ese momento comenzó a investigar su historia y a preguntarle a quien consideraba su madre por sus verdaderos orígenes.

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“Yo me he enterado a los 35 años que era adoptado por un familiar que me lo comentó. Pude hablar con mi madre, decirle que ya me había enterado, y hasta ahí era toda una adopción normal”, relató Eduardo. Sin embargo, explicó que decidió insistir para conocer toda la verdad: “Cuando empiezo a indagar y empiezo a decirle ‘no, contame la verdad, quiero saber mis raíces’, entonces ella me dice: ‘Mirá, la verdad es esta, yo te compré’”.

De acuerdo con el relato de Eduardo, su madre le explicó que había concurrido junto con su esposo a una clínica de la zona sur de Rosario y que allí se realizaron los trámites vinculados con su entrega. El hombre sostuvo que la persona que aparece en su partida de nacimiento como partera fue también quien habría intervenido en la entrega del bebé. “La persona que figura en mi partida de nacimiento es Silvia Viale. Es una de las dos hermanas acusadas”, afirmó.

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?? INVESTIGAN A DOS PARTERAS POR LA PRESUNTA APROPIACIÓN Y VENTA DE BEBÉS: “QUEREMOS CERRAR NUESTRA HISTORIA”



Comenzó en los Tribunales Federales una audiencia con ocho testimonios que denuncian presuntas irregularidades con sus nacimientos y buscan conocer su identidad. pic.twitter.com/qk7APLiLcv — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 29, 2026

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Eduardo aseguró que durante décadas no tuvo acceso a su verdadera historia familiar y expresó el impacto que esa situación tuvo sobre su vida. “A mí me compraron, nunca tuve acceso a mi verdad, a mi historia. Siento que me la han quitado, me la han robado directamente”, manifestó. También contó que, según lo que pudo reconstruir a partir del relato de su madre, la joven que lo tuvo tenía apenas 15 años al momento del embarazo.

En ese sentido, el denunciante hizo un pedido público a aquellas mujeres que pudieron haber atravesado situaciones similares durante las décadas de 1970 y posteriores. “Quiero llamar a las madres. Que todas las que hayan tenido en esos períodos dificultades en los partos, que hayan dicho que su hija o su hijo nació muerto, que por favor se presenten en Fiscalía”, expresó.

Eduardo explicó que el objetivo de quienes denuncian no es solamente que la Justicia determine eventuales responsabilidades, sino también poder completar una historia personal que durante décadas permaneció incompleta. “Nosotros no estamos para juzgarlas, no les guardamos rencor. Al contrario, todo el cariño y sabiendo lo que habrán sufrido de enterarse de que su hijo nació muerto, su hija nació muerta, que es toda una mentira”, sostuvo.

La investigación comenzó a adquirir mayor repercusión luego de que distintos testimonios fueran difundidos públicamente y otras personas se animaran a contar sus propias historias. Eduardo reconoció que haber escuchado esos relatos fue determinante para avanzar con su búsqueda: “Escuché de Juntos, de Cadena 3, aquella historia que se reprodujo y que ayudó a Eduardo y a otros tantos a atreverse a buscar, a atreverse a anunciar, a atreverse a mostrar que quieren saber su origen”.

Los testimonios que comenzaron a conocerse abarcan un período de al menos 18 años. Según se informó durante el móvil desde los tribunales federales, la persona de mayor edad entre quienes denunciaron tiene 58 años, mientras que la más joven tiene 40. Esa diferencia temporal abre además la posibilidad de que existan otras personas que todavía no hayan podido reconstruir sus historias o que aún no se hayan presentado ante la Justicia.

Mientras avanzan las audiencias, la investigación deberá determinar qué ocurrió en cada uno de los casos y si existió algún mecanismo organizado para la entrega irregular de bebés. Los denunciantes, en tanto, reclaman respuestas sobre su identidad y convocan a quienes puedan aportar información a presentarse ante la Fiscalía. “Lo que estamos necesitando nosotros es cerrar nuestra historia y conocer”, resumió Eduardo, en medio de una causa que podría incorporar nuevos testimonios a medida que más personas se animen a contar sus experiencias.

Informe de Fernando Carrafiello.